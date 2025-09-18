استقلال با شکست تاریخی ۷–۱ مقابل الوصل؛
بحران در آستانه ۸۰ سالگی
آبیها سنگینترین شکست تاریخ فوتبال ایران مقابل یک تیم خارجی را تجربه کردند و باشگاه برای بازیکنان و کادر فنی جریمههای مالی سنگین در نظر گرفت. آینده ساپینتو در هالهای از ابهام است.
به گزارش ایلنا، شب گذشته، استقلال در آستانه جشن ۸۰ سالگی خود بدترین تجربه تاریخ باشگاه را رقم زد و با نتیجه ۷–۱ مقابل الوصل امارات شکست خورد. این سنگینترین باخت یک تیم ایرانی مقابل نماینده خارجی در تاریخ فوتبال کشور محسوب میشود و عمق بحران را بیش از پیش نمایان کرد.
این نتیجه شوک بزرگی به هواداران و کادر فنی وارد کرد. پس از یک فصل پرنوسان و با جذب ستارههای بزرگ در تابستان، استقلال با ۳ شکست در ۵ بازی ابتدایی فصل مواجه شده و اعتبار خود در آسیا به خطر افتاده است.
باشگاه پس از حدود ۱۶ ساعت سکوت، بیانیهای منتشر و احتمال جریمههای مالی سنگین برای بازیکنان و کادرفنی را اعلام کرد. همچنین جلسه فنی و مدیریتی با حضور کلارنس سیدورف برگزار خواهد شد تا دلایل ناکامی بررسی و اقدامات اصلاحی اتخاذ شود.
با وجود شایعات درباره برکناری ریکاردو ساپینتو، مدیران فعلاً او را ابقا کردهاند، اما مقبولیت سرمربی پرتغالی کاهش یافته و آینده او وابسته به عملکرد تیم در ۴ بازی آینده مقابل پیکان، شمسآذر، المحرق و چادرملو است. این دیدارها حکم آزمون بقا برای ساپینتو را دارند و نتیجه آنها سرنوشت کادر فنی را تعیین خواهد کرد.
در مجموع، استقلال نه تنها باید اعتماد هواداران را بازسازی کند، بلکه برای جبران اعتبار از دست رفته در آسیا، مسیر دشواری پیش رو دارد.