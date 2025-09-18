دلیل غیبت آسانی و آدان مشخص شد
پس از شکست سنگین استقلال مقابل الوصل، دو بازیکن خارجی این تیم همراه کاروان به تهران بازنگشتند.
به گزارش ایلنا، در پایان دیدار استقلال و الوصل در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا که با شکست ۷ بر یک نماینده ایران به پایان رسید، کاروان آبیپوشان بامداد امروز به تهران بازگشت.
با این حال یاسر آسانی و آنتونیو آدان در جمع بازیکنان بازگشتی حضور نداشتند و در امارات ماندند.
این دو بازیکن برای پیگیری امور بانکی خود در امارات باقی ماندهاند و این موضوع با هماهنگی کامل انجام شده است.
به همین دلیل، غیبت آنها موقتی بوده و مشکلی برای حضورشان در دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان وجود نخواهد داشت.