دلیل غیبت آسانی و آدان مشخص شد

به گزارش ایلنا، در پایان دیدار استقلال و الوصل در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا که با شکست ۷ بر یک نماینده ایران به پایان رسید، کاروان آبی‌پوشان بامداد امروز به تهران بازگشت.

با این حال یاسر آسانی و آنتونیو آدان در جمع بازیکنان بازگشتی حضور نداشتند و در امارات ماندند.

این دو بازیکن برای پیگیری امور بانکی خود در امارات باقی مانده‌اند و این موضوع با هماهنگی کامل انجام شده است.

به همین دلیل، غیبت آن‌ها موقتی بوده و مشکلی برای حضورشان در دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان وجود نخواهد داشت.

