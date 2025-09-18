خبرگزاری کار ایران
دلیل غیبت آسانی و آدان مشخص شد

دلیل غیبت آسانی و آدان مشخص شد
کد خبر : 1687965
پس از شکست سنگین استقلال مقابل الوصل، دو بازیکن خارجی این تیم همراه کاروان به تهران بازنگشتند.

به گزارش ایلنا،  در پایان دیدار استقلال و الوصل در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا که با شکست ۷ بر یک نماینده ایران به پایان رسید، کاروان آبی‌پوشان بامداد امروز به تهران بازگشت.

با این حال یاسر آسانی و آنتونیو آدان در جمع بازیکنان بازگشتی حضور نداشتند و در امارات ماندند.

این دو بازیکن برای پیگیری امور بانکی خود در امارات باقی مانده‌اند و این موضوع با هماهنگی کامل انجام شده است.

به همین دلیل، غیبت آن‌ها موقتی بوده و مشکلی برای حضورشان در دیدار هفته چهارم لیگ برتر مقابل پیکان وجود نخواهد داشت.

