به گزارش ایلنا، وحید رضایی سرمربی شمس آذر قزوین پیش از بازی با مس رفسنجان در نشست خبری، صحبت هایش را اینگونه آغاز کرد: «عرض ادب و احترام دارم خدمت همه دوستان. بازی سختی با تیم خوب رفسنجان و کادر فنی باکیفیتش داریم. در طول هفته تمرینات خوبی را پشت سر گذاشتیم و شناخت مناسبی از سیستم بازی حریف پیدا کرده‌ایم. روی تغییر سیستم‌های آنها کار کرده‌ایم و امیدوارم فردا با تلاش بچه‌ها و انگیزه مضاعف بتوانیم سه امتیاز این مسابقه را کسب کنیم. باید تمرکز بالایی داشته باشیم و از موقعیت‌هایمان نهایت استفاده را ببریم.»

سرمربی شمس آذر در ادامه به تمجید از هومن ربیع‌زاده پرداخت و گفت: «به نظر من ربیع‌زاده بهترین هافبک ایران است؛ هم در پست ۴-۵ عالی بازی می‌کند و هم ضربات ایستگاهی را فوق‌العاده می‌زند. ما توانسته‌ایم به‌خوبی از توانایی‌های او بهره ببریم. همان‌طور که می‌دانید او یکی از بهترین گلزنان لیگ است و فکر می‌کنم در این بازی هم می‌تواند به ما کمک بزرگی کند.»

رضایی در پایان درباره آخرین وضعیت مهدی محمدی نیز گفت: «محمدی در بازی قبلی از ناحیه کشاله دچار کشیدگی شد. کادر فنی و پزشکی تلاش زیادی کرده‌اند تا او را به شرایط ایده‌آل برسانند و بتوانیم از او استفاده کنیم. منتظریم وضعیتش بهتر شود تابتواند به ما کمک کند.»

