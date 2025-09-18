خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

بازیکنان با قلب خود بازی کردند

پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم

پیاتزا: جدال سختی مقابل فیلیپین داشتیم
کد خبر : 1687960
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران با بیان اینکه بازیکنان با قلب خود مقابل فیلیپین بازی کردند نه فکر، گفت: جدال سختی با میزبان قهرمانی مردان جهان داشتیم.

به گزارش ایلنا، روبرتو پیاتزا پس از پیروزی شاگردانش مقابل فیلیپین و صعود به مرحله حذفی درباره این مسابقه اظهار داشت: بازی با فیلیپین میزبان واقعاً سخت بود. بازیکنان با قلب خود بازی کردند و از فکرشان استفاده نکردند.

وی با بیان این‌که در بعضی لحظه‌ها بازیکنان ایران واقعاً از بازی کردن با توپ می‌ترسیدند، تصریح کرد: این موضوع برای تیم ایران طبیعی نیست چون اگر بخواهیم سطح خودمان را بهتر کنیم باید با تکیه بر تجربه به اهداف مشخص برسیم.

سرمربی تیم ملی والیبال ایران در پایان گفت: این سطح، سطحی نیست که بازیکنان ایران باید داشته باشند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی