استوری جنجالی سهرابیان پس از شکست سنگین استقلال

به گزارش ایلنا، شکست ۷ بر یک استقلال مقابل الوصل امارات در هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا موجی از اعتراضات گسترده هواداران را به دنبال داشت. در این میان، بیشترین انتقادات متوجه آرمین سهرابیان شد؛ مدافعی که طی چند دیدار اخیر بارها در صحنه‌های گل مقصر شناخته شده و عملکردش با نارضایتی شدید طرفداران همراه بوده است.

سهرابیان که پیش‌تر در دیدار سوپرجام برابر تراکتور و مسابقات مقابل ذوب‌آهن و استقلال خوزستان نیز مورد انتقاد قرار گرفته بود، در بازی با الوصل روی گل نخست با دفع ناقص خود توپ را در اختیار فابیو لیما گذاشت تا دروازه استقلال خیلی زود فرو بریزد. او همچنین در نبردهای فردی با رناتو جونیور، زننده دو گل الوصل، ناکام ماند و همین مسئله آتش خشم هواداران را شعله‌ورتر کرد.

پس از پایان بازی، انبوهی از هواداران به صفحه شخصی سهرابیان در شبکه‌های اجتماعی هجوم برده و خواستار جدایی او شدند. این مدافع بامداد امروز در بازگشت به تهران، در گفت‌وگویی جنجالی، بدون نام بردن مستقیم از آنتونیو آدان دروازه‌بان اسپانیایی تیم، مدعی شد که «بازیکنان دیگر با قراردادهای میلیون دلاری اشتباه می‌کنند اما او باید تاوان بدهد.» این اظهارات، نه تنها فضا را آرام نکرد بلکه واکنش‌های منفی بیشتری را در پی داشت.

چند ساعت بعد، سهرابیان در استوری اینستاگرامی خود نوشت: «هوادارای عزیز استقلال این روزها تمام هجمه‌ها و فشارها رو منه. اینو بدونید تو فوتبال برد و باخت هست و هیچ وقت یک نفر مقصر یا تعیین‌کننده بازی نیست. ۴ هفتس هرچی توهین و قضاوت نابه‌حق بود به من شد. شما هرچی بگید درسته و حق دارید، با جان و دل می‌پذیرم. فدای تک‌تک بازیکنا و کادر فنی تیم. ولی این شیتیل‌بگیرا، جایزه‌بگیرا و پیج‌های پولکی که فقط با تخریب بازیکنا تیم به فکر ویو گرفتن و دیده شدن هستن رو واگذار می‌کنم به خدا. از همتون عذرخواهی می‌کنم. من خاک پای شما هستم.»

این واکنش عجیب در حالی منتشر شد که اکثریت هواداران استقلال نسبت به عملکرد او معترض هستند. به نظر می‌رسد مشاوره رسانه‌ای نادرست باعث شده سهرابیان با اظهارات نسنجیده، به جای کاهش فشارها، بار دیگر موجی از خشم و انتقاد را علیه خود و تیم به راه بیندازد.

