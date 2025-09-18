کارت آلوز با رای کمیته انضباطی صادر شد

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی سازمان لیگ فوتبال ایران، بعد از صدور رای کمیته انضباطی در خصوص شکایت باشگاه آلومینیوم اراک از باشگاه تراکتور به دلیل استفاده از دروازه بان سوئدی، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با صدور رای حضور بازیکن سوئدی را در تراکتور قانونی اعلام کرد همچنین کمیته انضباطی اعلام کرد بر همین اساس فسخ عملی قرارداد ریکاردو آلوز با باشگاه تراکتور پیش از شروع فصل محرز است و به همین دلیل هم کارت بازی آلوز هم برای تیم سپاهان صادر گردید.

