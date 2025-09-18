به گزارش ایلنا، وحید هاشمیان، سرمربی پرسپولیس، در نشست خبری پیش از دیدار با چادرملو گفت که تیمش با وجود مشکلات ابتدای فصل و غیبت چند بازیکن کلیدی، برای بردن و ارائه یک نمایش هجومی به میدان خواهد رفت. او گفت هدف پرسپولیس همیشه پیروزی است و برای رسیدن به آن روی تلاش جمعی بازیکنان حساب ویژه‌ای باز کرده است.

او در ادامه از شرایط برگزاری بازی در ورزشگاه تختی تهران و کمبود امکانات فوتبال ایران گلایه کرد و یادآور شد که چنین مشکلات ساده‌ای می‌تواند به آینده فوتبال کشور آسیب بزند. هاشمیان با اشاره به پیشرفت کشورهای همسایه تأکید کرد که ایران روزبه‌روز در حال عقب ماندن است و این مسئله می‌تواند ضربه بزرگی به تیم ملی و نسل جوان بزند.

سرمربی پرسپولیس همچنین به موضوع انتظارات هواداران و برنامه تیم در نقل‌وانتقالات پرداخت و توضیح داد که خرید بازیکن بر اساس احساسات نخواهد بود، بلکه بر پایه آنالیز دقیق صورت می‌گیرد. او قهرمانی را شعار همیشگی پرسپولیس دانست و تأکید کرد تیمش با اتحاد بازیکنان، کادرفنی و حمایت هواداران، مسیر رسیدن به موفقیت را دنبال خواهد کرد.

صحبتهای او را بخوانید:

*صحبتهای ابتدایی؟

سلام عرض میکنم خدمت خبرنگاران. میدانید که در فیفادی خیلی از بازیکنان ما نبودند و برای دیدار فولاد به ما ملحق شدند. باتوجه به اینکه زمان کمی داشتیم اما بازیکنان مصدوم ما در حال بهبود هستند و تعدادی از آنها با ما تمرین کردند. بازی فولاد برای ما نکات مثبت و کلیدی داشت و از آنها استفاده خواهیم کرد. فلسفه ما احترام به همه حریفان است، حریف ما در سال‌ گذشته با بازیکنان کم نام نتایج خوبی کسب کرده و خودش را حفظ کرده اما ما پرسپولیس هستیم و هدفمان بهترین بازی و بهترین نتایج است. هدفمان هم برد با نمایش هجومی است.

*بازی در استادیوم تختی تهران؟

استاندارد عادی فوتبال چمن و توپ است. برعهده من نیست که در مورد استادیوم تصمیم بگیرم اما وقتی اسم لیگ را میگذاریم حرفه‌ای، یعنی در همه چیز حرفه‌ای هستیم. هر تیمی باید استادیوم و زمین چمن داشته باشد. امیدوارم این اتفاق بیفتد اما همین مسائل که به نظر ساده است، آسیب جبران ناپذیر به ما می‌زند. روزگاری ما بهترین آسیا بودیم و بیشترین لژیونر را داشتیم اما الان میبینید تیمهای دیگر پیشرفت کردند. کشورهای همسایه بازیکنان خوب گرفتند و امکانات خوب دارند اما متاسفانه ما روز به روز عقب می‌رویم. حسرت چیزهای ساده را کیخوریم و اگر این ادامه پیدا کند، فوتبال ملی ما و در نهایت جوانان ما لطمه خواهند دید.

*برنامه برای شکست چادرملو؟

اولین برنامه ما این است برنامه خودمان را مرور و به بهترین شکل ممکن اجرا کنیم. قطعا بازی حریف را آنالیز می‌کنیم تا نقاط ضعف و قوت آنها را بشناسیم.

*علت عدم کسب نتیجه مطلوب؟

میدانید که اوایل فصل است و بدنسازی سنگین داشتیم. تیم باید مرتب بازی کند و شکل بگیرد و کنار هم باشد. ما ۱۰ بازیکن را در اختیار نداشتیم و تعدادی مصدوم شدند، البته این برای همه تیمهاست و فقط برای ما نیست. اما ما با برنامه‌ریزی که داشتیم، روند رو به رشد داشتیم سعی می‌کنیم جلو برویم. مربیان زحمتکش و بازیکنان بسیار خوب و باهوش، روند خوبی دارند. فوتبال دو چیز قابل قیاس دارد، یکی نتیجه و یکی روند. از دومی راضی هستیم و سعی می‌کنیم نتیجه هم بگیریم.

انتقاد هواداران: فوتبال متعلق به هواداران است. آنها در سرما و گرما می‌آیند، با برد میخندند و با باخت گریه می‌کنند. در این شرایط، قطعا خوشحال کردن هواداران اولویت ماست. قطعا تصمیمات ما هم در این راستا است، ما در برخی پستها باید تقویت شویم. الان بازیکنان خوبی داریم اما میدانید فصل طولانی است و هر پنج روز باید بازی کنیم. به همین خاطر صحبت زیادی درباره نقل و انتقال است، امیدوارم تاریخ نشان دهد تصمیمات ما برای منافع باشگاه و پیروزی و خوشحالی هواداران است.

آینده پرسپولیس: تیم مال آنهاست، من نمیدانم چقدر اینجا هستم. خیلی مربیان داریم مثل آقای پروین و آقای گل‌محمدی و آقای دایی، ما می‌آییم و می‌رویم اما هواداران هستند. امیدوارم در آینده و وقتی شاید در تیم نیستیم، میراث خوبی بگذاریم و آنوقت قضاوت خواهد شد که ما به فکر باشگاه و سرمایه‌اش بودیم. با آقای شاهرودی صحبت کردیم و قصد ما این است از آکادمی بازیکن جذب کنیم تا آنها عاقبت به خیر شویم. ما نمیخواهیم مثل قرص ارامیخش عمل کنیم که خوشحالی بیاورد اما در آینده نتیجه نیاورد. امیدوارم با صبر و حوصله تماشاگران آینده خوبی برای باشگاه رقم بزنیم.

*چرا علیپور از داخل محوطه گل نمی‌زند؟

انشالله آقای علیپور از بازی بعدی داخل هجده قدم هم گل می‌زند.

ما بازی مقابل فولاد چندین موقعیت داخل محوطه جریمه هم داشتیم، شاید از فاصله پنج متر بود. موقعیت بیرون محوطه وارد گل شد و فکر کنم حداقل چهار موقعیت خوب داشتیم. اما به موقعیت خوب امتیاز نمی‌دهند.

*غایبان تیم؟

اکثر بازیکنان را در اختیار داریم و یکسری بازیکنان دوران نقاهت را پشت سر می‌گذارند. یکسری به تمرین اضافه شدند اما در نهایت بعد تمرین با کادرپزشکی صحبت می‌کنیم ببینیم کدام نفرات شرایط بازی را دارند.

*چرا بازیکن جدید جذب نمیکنید؟

ببینید قطعا ما بازیکن که میخواهیم بگیریم، اسم بازیکن برای ما مهم نیست. ما دو سه بازیکن بزرگ دنیا به ما پیام دادند که میخواهیم بیاییم پرسپولیس. نخست اینکه ما بازیکنان جوانی داریم که بهتر می‌توانند بازی کنند. دوم اینکه این پول من نیست، پول باشگاه و طرفداران است. من نمیخواهم پول آنها را به باد بدهیم. شاید الان از من ناراضی باشند و بگویند چرا یارگیری نمیکنی؟ اما ما از روی احساسات خرید نکردیم و روی آنالیز دقیق بوده است. امیدوارم بتوانیم برای پستهایی که میخواهیم بازیکن بخریم و کل تیم را قوی کنیم. امیدوارم بازیکنان جدید کمک کنند و فقط اسم نداشته باشند. امیدوارم با باریکنان جوان که قطره قطره به تیم می‌آیند بتوانیم خون جدید به تیم بدهیم.

*هدف شما: قهرمانی یا رتبه بالای جدول؟

شعار من این است که عمل کردن بهتر از حرف زدن است. الان ما در مرحله عمل کردن هستیم. بازیکنان خیلی خوب کار می‌کنند و مربیان تمام تلاش خود را می‌کنند و باشگاه حمایت می‌کند و تماشاگران هم ما را حمایت می‌کنند. هیچ مربی نمی‌آید پرسپولیس بگوید نمیدانم میخواهم چندم شوم! هیچکسی اینطوری به پرسپولیس نیامده. شعار تیمهای بزرگ در دنیا قهرمانی است. ما این را در حرف و وعده نمیگوییم و امیدواریم این اتفاق بیفتد.

لو رفتن ترکیب تیم؟

من به تمام افرادی که در تیم هستند اطمینان صددرصد دارم. اینکه میگویید ارنج تیم می‌رود بیرون، نتیجه را توانایی داخل زمین نشان می‌دهد. چون با این سیستم آنالیز و پلتفرم، همه تیم‌ها میدانند حریف با چه ارنجی میخواهد بازی کند. اما برنامه ما هر بازی تغییر می‌کند و از این بابت هیچ نگرانی نداریم.

