فردا شاهد یک بازی تاکتیکی خواهید بود
اخباری: متاسفم که اینجا مقابل پرسپولیس بازی میکنیم
سعید اخباری میگوید آماد یک بازی منسجم و تاکتیکی مقابل پرسپولیس هستند.
به گزارش ایلنا، محمدسعید اخباری، سرمربی تیم چادرملو اردکان در نشست خبری پیش از دیدار برابر پرسپولیس اظهار داشت: «تقابل با تیمهای بزرگی چون استقلال و پرسپولیس همواره برای بازیکنان انگیزهای مضاعف ایجاد میکند و فرصتی برای دیده شدن بیشتر است. بسیار متأسف و متأثرم که با وجود میزبانی، باید خارج از استان یزد بازی کنیم. دلتنگ حضور هوادارانی هستم که اگر بازی در یزد برگزار میشد، ورزشگاه را پر میکردند و انرژی مثبتشان همراه تیم بود. با توجه به آماده نشدن زمین ورزشگاه شهید نصیری، باشگاه تلاش کرده بخشی از هواداران را به تهران بیاورد، اما واقعیت این است که طی چهار هفته اخیر، در سه دیدار میزبان بودیم اما خارج از استان بازی کردیم و همه فوتبالیها میدانند از چه حمایتی محروم ماندهایم.»
سرمربی چادرملو در ادامه افزود: «با توجه به شرایط موجود، سعی کردیم پس از بازی گذشته ریکاوری مناسبی داشته باشیم و آماده تقابل شویم. چند بازی اخیر پرسپولیس را دیدهام و لازم میدانم به مجموعه این تیم بابت حضور آقای وحید هاشمیان تبریک بگویم؛ شخصیتی که هم از نظر فنی در سطح بالا بازی کرده و هم از لحاظ اخلاقی جزو سرمایههای فوتبال ایران است. پرسپولیس امسال با خریدهای ارزشمند و مهرههای تأثیرگذار، تغییر سبک داشته و تیم بسیار خوبی بسته است. با این حال قول میدهم فردا شاهد یک بازی کاملاً تاکتیکی باشیم. دیداری سخت برای هر دو تیم رقم خواهد خورد و ما باید با استراتژی دقیق بازی کنیم، چرا که برابر تیمی مانند پرسپولیس جای هیچگونه اشتباهی وجود ندارد.»
وی درخصوص انتقادات پیرامون بازی در ورزشگاه تختی تصریح کرد: «در انتخاب زمین محدودیتهایی وجود دارد. فکر نمیکنم سایر زمینها وضعیت بهتری نسبت به تختی داشته باشند. شرایط برای هر دو تیم یکسان است و باید دید چه اتفاقی در جریان بازی رقم خواهد خورد.»
اخباری درباره هدفگذاری چادرملو در این فصل اظهار داشت: «در خصوص هدفگذاری هر کسی میتواند سخنی بگوید، اما واقعیت این است که انرژی جمعی در مجموعه چادرملو، از مدیریت ارشد شرکت صنعتی معدنی تا مدیران باشگاه و بازیکنان باانگیزه، ما را امیدوار کرده است. سال گذشته نخستین سال حضورمان در لیگ برتر بود و امسال دومین فصل را تجربه میکنیم. فوتبالیها میدانند که سال دوم حتی سختتر از سال نخست است.»
وی ادامه داد: «تمام تلاش ما به خاطر مردم، استان یزد و شهر اردکان است؛ برای اعتلای نام این خطه هر کاری انجام خواهیم داد. میخواهیم بازی به بازی پیش برویم. تا اینجای فصل سعی کردهایم برای هر دیدار با توجه به شرایط، استراتژی خاص خود را داشته باشیم. امروز نیز همه مجموعه تلاش میکنند تا روزبهروز بر موفقیتها افزوده شود و بتوانیم دل مردم را شاد کنیم.»
سرمربی چادرملو درباره اعتراض خود به داوری در دیدار برگشت فصل گذشته برابر پرسپولیس پاسخ داد: «از ابتدای فصل گفتهام در بازیهایی که VAR وجود داشته باشد، اصلاً درباره داوری صحبت نمیکنم. بهتر است اجازه دهیم داوران در آرامش تصمیم بگیرند. مطمئن هستم داوران باتجربهای برای این بازی انتخاب شدهاند و تحتتأثیر شرایط قرار نخواهند گرفت.»
وی درخصوص بازیکنان محروم و مصدوم تیمش توضیح داد: «چند بازیکن مصدوم داشتهایم. در این دیدار نیز سیروس صادقیان به دلیل اخراج در بازی گذشته در اختیارمان نیست. هادی حبیبینژاد نیز پس از مدتها به میدان برگشت؛ او از پایان فصل گذشته تاکنون به دلیل مصدومیت دور از میادین بوده و بدنش هنوز از سایر بازیکنان عقبتر است، اما انشاءالله به مرور شرایط بهتری پیدا خواهد کرد. سایر بازیکنان همگی تلاش خود را میکنند و بنا به صلاح تیم، حتماً در این بازی از جوانان نیز استفاده خواهم کرد.»