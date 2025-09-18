به گزارش ایلنا به نقل از رسانه رسمی باشگاه استقلال، پس از شکست شب گذشته مقابل الوصل، باشگاه استقلال بیانیه‌ای خطاب به هواداران خود منتشر کرد که به شرح زیر است:

هواداران عزیز و همیشه همراه استقلال،

شکست سنگین تیم در نخستین دیدار آسیایی، نتیجه‌ای تلخ و غیرقابل قبول برای خانواده بزرگ استقلال است. مدیریت باشگاه ضمن عذرخواهی از تمامی هواداران، تأکید می‌کند که هیچ توجیهی برای این اتفاق پذیرفته نیست و همه ارکان باشگاه اعم از مدیریت، کادر فنی و بازیکنان در قبال آن مسئول هستند.

بر همین اساس، تنبیه انضباطی متناسب و جریمه مالی برای کادر فنی و بازیکنان اعمال و با حضور آقای کلارنس سیدورف جلسات فوری فنی و مدیریتی برگزار خواهد شد تا دلایل این ناکامی بررسی و تصمیمات اصلاحی در کوتاه‌ترین زمان اتخاذ شود.

باشگاه استقلال اذعان دارد این نتیجه هیچ تناسبی با تاریخ، افتخارات و جایگاه پرافتخار استقلال ندارد و همه توان خود را برای جبران این شکست و بازگشت به مسیر موفقیت به کار خواهد گرفت.

بی‌تردید حمایت هواداران و پیشکسوتان سرمایه اصلی استقلال در عبور از این روزهای سخت است.

انتهای پیام/