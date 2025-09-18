خبرگزاری کار ایران
جدیدترین رده‌بندی فیفا: ایران و ژاپن سقوط کردند

کد خبر : 1687873
فدراسیون جهانی فوتبال تازه‌ترین رنکینگ تیم‌های ملی را اعلام کرد که با تغییرات قابل توجهی در صدر و همچنین سقوط ایران و ژاپن همراه بود.

به گزارش ایلنا، در رده‌بندی جدید فیفا که پس از مسابقات ملی ماه سپتامبر منتشر شد، تیم ملی اسپانیا با عبور از آرژانتین صدر جدول را در اختیار گرفت و فرانسه نیز جایگاه دوم را از آن خود کرد تا مدافع عنوان قهرمانی جهان به رده سوم سقوط کند.

در ادامه، پرتغال با صعود به رده پنجم جای برزیل را گرفت و ایتالیا با دو پیروزی به رتبه دهم رسید. در سوی مقابل، آلمان با عملکردی ضعیف تا رتبه دوازدهم پایین آمد و از جمع ۱۰ تیم نخست خارج شد.

در میان کشورهای آفریقایی، مراکش با تثبیت صعود به جام جهانی به جایگاه یازدهم رسید و همچنان شانس حضور در سید اول قرعه‌کشی را دارد.

اما در فوتبال آسیا، ژاپن با وجود حفظ صدر قاره پس از تساوی مقابل مکزیک و شکست برابر آمریکا، در جدول جهانی به رتبه نوزدهم سقوط کرد. ایران نیز با از دست دادن امتیازات این فیفادی از جمع ۲۰ تیم برتر خارج شد و در جایگاه بیست‌ویکم ایستاد. تیم ملی کشورمان اکنون ۵ امتیاز کمتر از دانمارک دارد و در رده‌بندی بعدی که ۳۵ روز دیگر منتشر می‌شود، فرصت بازگشت به رتبه بیستم را خواهد داشت. کره‌جنوبی و استرالیا نیز همچنان در جمع ۵۰ تیم برتر جهان باقی ماندند.

در بخش دیگر، مصر با سقوط به رتبه سی‌وپنجم با خطر قرار گرفتن در سید سوم جام جهانی روبه‌روست؛ موضوعی که احتمال شکل‌گیری «گروه مرگ» را افزایش می‌دهد.

