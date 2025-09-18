سیمئونه: پشیمانم اما نمیشود ۹۰ دقیقه توهین را تحمل کرد
دیهگو سیمئونه، سرمربی اتلتیکو مادرید، پس از شکست در آنفیلد و اخراج در دقایق پایانی، نسبت به درگیریاش با هواداران لیورپول توضیح داد.
به گزارش ایلنا، دیهگو سیمئونه در جریان دیدار پرتنش اتلتیکو مادرید و لیورپول در هفته نخست لیگ قهرمانان اروپا، پس از دریافت گل دقیقه ۹۲ از ویرژیل فندایک، درگیر واکنشهای تندی با بخشی از هواداران میزبان شد. این رفتار در نهایت باعث شد داور او را اخراج کند.
بعد از پایان بازی چه اتفاقی افتاد که به اخراج شما منجر شد؟
اول باید بگویم که از نقشی که خودم در این ماجرا داشتم پشیمانم. ما در موقعیتی نیستیم که اجازه واکنش داشته باشیم. وقتی واکنش نشان میدهیم، خوب نیست.
با این حال، به نظر میرسد دلیل اصلی ناراحتی شما هواداران لیورپول بودند.
بله، واقعیت این است که تمام بازی با توهین روبهرو بودم. ما مربیان هم باید مثل بازیکنان یا هر گروه دیگری مورد حمایت قرار بگیریم. همانطور که امروز علیه نژادپرستی و توهین در ورزشگاهها مبارزه میکنیم، میتوانیم برای مربیان هم همین کار را انجام دهیم.
دقیقاً چه توهینهایی صورت گرفت؟
ج: راستش را بخواهید دقیق به یاد نمیآورم و نمیخواهم وارد جزئیات شوم. اما مهم این است که باید جایگاه خودم را حفظ کنم. نمیتوانم جامعه را اصلاح کنم. من یا هر مربی دیگری باید یاد بگیرد با این شرایط کنار بیاید، چون همیشه وجود دارد.
پس شما اعتراف میکنید واکنشتان قابل توجیه نبود؟
بله، واکنش من قابل توجیه نیست، اما آیا میدانید تحمل توهین در ۹۰ دقیقه چه حسی دارد؟ امیدوارم لیورپول در این زمینه پیشرفت کند و اگر فرد خاطی شناسایی شود، حتماً عواقبی در پی داشته باشد.
این درگیری در شبی رخ داد که بازی با هیجان و گلهای متعدد همراه بود. لیورپول در همان شش دقیقه نخست با گلهای اندی رابرتسون و محمد صلاح ۲ بر صفر پیش افتاد اما اتلتیکو با درخشش مارکوس یورنته بازی را به تساوی کشاند. با این حال، ضربه سر پرقدرت فندایک در دقیقه ۹۲ پیروزی را برای قهرمان لیگ برتر رقم زد تا شب پرالتهاب آنفیلد با اخراج سیمئونه کامل شود.