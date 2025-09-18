به گزارش ایلنا، استقلال شب گذشته در نخستین گام خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا متحمل شکستی تاریخی شد و با نتیجه هفت بر یک برابر الوصل امارات از هم پاشید. شکستی که نه تنها تک‌گل روزبه چشمی هم نتوانست آن را کمرنگ کند، بلکه به‌عنوان یکی از تلخ‌ترین شب‌های تاریخ باشگاه در حافظه هواداران ماندگار خواهد شد.

کاروان استقلال بامداد امروز با پرواز مستقیم به تهران بازگشت و فضای فرودگاه مهرآباد بیشتر از هر زمان دیگری متشنج بود. خبرنگاران زیادی برای ثبت واکنش بازیکنان حضور داشتند اما اعضای کادرفنی، از جمله ریکاردو ساپینتو، حاضر به پاسخگویی نشدند و با سکوتی سنگین سالن را ترک کردند. در این میان، رفتار عجیب داکنز نازون نیز جلب توجه کرد؛ مهاجم خارجی جدید استقلال، گرمکن خود را روی سر انداخت تا در میان همهمه و نگاه‌های خشمگین هواداران ناشناس بماند و از ورزشگاه خارج شود.

چشمی: جز شرمندگی چیزی نداریم

کاپیتان استقلال که تک‌گل تیمش را به ثمر رسانده بود، با صورتی درهم و کلماتی کوتاه مقابل خبرنگاران ایستاد. روزبه چشمی بارها تأکید کرد که چیزی جز عذرخواهی ندارد و افزود: «می‌دانیم با این نتیجه همه را زجر دادیم و فقط باید سرمان پایین باشد.»

آقاسی: "انتقاد به من است، شما حرص نخورید!"

عارف آقاسی که طی هفته‌های اخیر یکی از ضعیف‌ترین بازیکنان خط دفاعی استقلال بوده، در بدو ورود با عصبانیت مقابل خبرنگاران ظاهر شد. او ابتدا با لحنی تمسخرآمیز گفت: «بیایید قشنگ بگیرید!» و سپس ادامه داد: «انتقاد به من است، شما حرص نخورید. نترسید، درست می‌شود.» این جملات، به‌جای پذیرش مسئولیت و ارائه توضیحی جدی، بیشتر نوعی بی‌تفاوتی و فرار از پاسخگویی را نشان داد. انتظار می‌رفت مدافعی با تجربه ملی چنین فاجعه‌ای را جدی‌تر تحلیل کند، نه اینکه با شوخی و تغییر موضوع، بار روانی سنگین شکست را سبک جلوه دهد.

سهرابیان: تاوان اشتباه دیگران؟

آرمین سهرابیان نیز به جای پاسخگویی درباره عملکرد ضعیف خود و خط دفاع، توپ را به زمین یکی از خریدهای خارجی تیم انداخت. او در اظهارنظری عجیب گفت: «ما چهار هفته است تاوان اشتباهات یکی دیگر را می‌دهیم.» هرچند نامی مستقیم نبرد، اما اشاره او به آنتونیو آدان، دروازه‌بان استقلال، کاملاً روشن بود. چنین ادبیاتی نه تنها همبستگی تیمی را خدشه‌دار می‌کند، بلکه نشان از فرار از مسئولیت فردی دارد؛ در حالی‌که سهرابیان خود از مقصران اصلی این نتایج بوده است.

جلالی: جز شرمندگی چیزی نداریم

ابوالفضل جلالی برخلاف دیگر مدافعان تیم، مصاحبه‌ای کوتاه و محتاطانه داشت. او تنها به عذرخواهی از هواداران بسنده کرد و گفت: «فعلاً اجازه دهید بعداً صحبت کنیم، الان جز شرمندگی چیزی برای گفتن نداریم.»

شکست برابر الوصل تنها یک نتیجه تلخ نبود، بلکه آینه‌ای شد از بحران رهبری و ضعف در مسئولیت‌پذیری برخی بازیکنان استقلال. اظهارات کلیشه‌ای چشمی و رویکرد تمسخرآمیز آقاسی نه‌تنها تسکین‌بخش نبود، بلکه عصبانیت هواداران را بیشتر برانگیخت. سهرابیان نیز با انداختن تقصیر بر گردن دیگران، تصویری منفی از وحدت تیمی ارائه داد. استقلال اگر می‌خواهد از این کابوس خارج شود، بیش از هر چیز به صداقت، پذیرش مسئولیت و بازگشت به تعصب واقعی نیاز دارد؛ چیزی که در فرودگاه مهرآباد کمتر دیده شد.

