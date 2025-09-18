به گزارش ایلنا، ابوالفضل جلالی پس از شکست سنگین هفت بر یک مقابل الوصل امارات قصد مصاحبه کردن نداشت اما صحبت‌های کوتاهی بین او و خبرنگاران رد و بدل شد.

جلالی در پاسخ به اینکه هواداران از او به عنوان بازیکن ملی‌پوش انتظار پاسخگویی دارند، گفت: «حرفی نمی‌ماند. جز شرمندگی هواداران چیزی نداریم که بگوییم. چه بگویم؟»

دفاع چپ استقلال درباره علت رقم خوردن این شکست سنگین نیز گفت: «فعلا اجازه دهید تا در اسرع وقت صحبت کنیم چون الان جز شرمندگی هیچ چیز دیگری نداریم.»

او که ناراحتی مشهودی در چهره خود داشت، تا رسیدن به درب خروج حتی سرش را بالا نیاورد و با همان ناراحتی به سمت بیرون فرودگاه حرکت کرد.

