آقاسی: از من انتقاد میکنند، شما حرص نخورید!
عارف آقاسی، مدافع استقلال تهران، نسبت به انتقادات از خود و شکست سنگین تیمش واکنش نشان داد.
به گزارش ایلنا، عارف آقاسی که در نخستین مسابقه آسیایی استقلال و شکست هفت بر یک مقابل الوصل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل الوصل امارات نتوانست نمایش خوبی داشته باشد، در بازگشت به تهران با عصبانیت از مقابل دوربین خبرنگاران رد شد و پس از لحظاتی با آرامش نسبی برابر آنها قرار گرفت و به صحبت پرداخت.
عارف در بدو ورود به سالن فرودگاه مهرآباد رو به دوربین خبرنگاران کرد و با دست به صورتش اشاره داشت و گفت: «بیایید قشنگ بگیرید!»
او در واکنش به انتقادات زیادی که نسبت به عملکردش مقابل الوصل وجود دارد، عنوان کرد: انتقاد به من است، شما حرص نخورید. نترسید، درست میشود.
مدافع استقلال درباره اینکه خیلی از هواداران معتقد هستند که تیم باید جریمه شود، اظهار کرد: «شما (خبرنگاران) که تصمیم نمیگیرید. باشگاه تصمیم گیرنده است. شما بروید و نگران ما نباشید.»
آقاسی که در حال حرکت صحبتهایش را انجام میداد، در واکنش به اینکه قرارداد کمی با استقلال نبسته و انتظارها از او بالاست، در جای خود ایستاد و رو به خبرنگاران گفت: «سوال بعدی؟!»
این بازیکن در واکنش به اینکه استقلال عملکرد فوقالعاده ضعیف و فاجعهبار در خط دفاعی داشت، گفت: «سوال بعدی؟!»
آقاسی درباره اینکه سنگینترین شکست تاریخ استقلال را متحمل شدند، ابراز کرد: ما شرمنده هواداران هستیم و انشاالله جبران کنیم. ما یک معذرتخواهی است که انجام میدهیم و انشاالله تلاش خواهیم کرد تا در آینده این نتیجه جبران شود. تلاش ما بهبود نتایج است.
آقاسی در واکنش به اینکه انتقادات زیادی هم به تاجرنیا وارد شده، گفت: من نسبت به مسائل باشگاه دخالتی ندارم.