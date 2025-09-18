خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

آقاسی: از من انتقاد می‌کنند، شما حرص نخورید!

آقاسی: از من انتقاد می‌کنند، شما حرص نخورید!
کد خبر : 1687807
لینک کوتاه کپی شد.

عارف آقاسی، مدافع استقلال تهران، نسبت به انتقادات از خود و شکست سنگین تیمش واکنش نشان داد.

به گزارش ایلنا، عارف آقاسی که در نخستین مسابقه آسیایی استقلال و شکست هفت بر یک مقابل الوصل در مرحله گروهی لیگ قهرمانان مقابل الوصل امارات نتوانست نمایش خوبی داشته باشد، در بازگشت به تهران با عصبانیت از مقابل دوربین خبرنگاران رد شد و پس از لحظاتی با آرامش نسبی برابر آن‌ها قرار گرفت و به صحبت پرداخت.

عارف در بدو ورود به سالن فرودگاه مهرآباد رو به دوربین خبرنگاران کرد و با دست به صورتش اشاره داشت و گفت: «بیایید قشنگ بگیرید!»

او در واکنش به انتقادات زیادی که نسبت به عملکردش مقابل الوصل وجود دارد، عنوان کرد: انتقاد به من است، شما حرص نخورید. نترسید، درست می‌شود.

مدافع استقلال درباره اینکه خیلی از هواداران معتقد هستند که تیم باید جریمه شود، اظهار کرد: «شما (خبرنگاران) که تصمیم نمی‌گیرید. باشگاه تصمیم گیرنده است. شما بروید و نگران ما نباشید.»

آقاسی که در حال حرکت صحبت‌هایش را انجام می‌داد، در واکنش به اینکه قرارداد کمی با استقلال نبسته و انتظارها از او بالاست، در جای خود ایستاد و رو به خبرنگاران گفت: «سوال بعدی؟!»

این بازیکن در واکنش به اینکه استقلال عملکرد فوق‌العاده ضعیف و فاجعه‌بار در خط دفاعی داشت، گفت: «سوال بعدی؟!»

آقاسی درباره اینکه سنگین‌ترین شکست تاریخ استقلال را متحمل شدند، ابراز کرد: ما شرمنده هواداران هستیم و ان‌شاالله جبران کنیم. ما یک معذرت‌خواهی است که انجام می‌دهیم و ان‌شاالله تلاش خواهیم کرد تا در آینده این نتیجه جبران شود. تلاش ما بهبود نتایج است.

آقاسی در واکنش به اینکه انتقادات زیادی هم به تاجرنیا وارد شده، گفت: من نسبت به مسائل باشگاه دخالتی ندارم.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی