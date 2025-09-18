خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

چشمی: هواداران را زجر دادیم، شرمنده‌ایم

چشمی: هواداران را زجر دادیم، شرمنده‌ایم
کد خبر : 1687801
لینک کوتاه کپی شد.

روزبه چشمی، کاپیتان استقلال تهران، بابت شکست مقابل الوصل امارات از هواداران عذرخواهی کرد.

به گزارش ایلنا، روزبه چشمی، مدافع استقلال پس از ورود کاروان آبی پوشان به فرودگاه مهرآباد پس از شکست سنگین هفت بر یک مقابل الوصل امارات در جمع خبرنگاران گفت: الان به غیر از شرمندگی در این وضعیت و معذرت خواهی و اینکه می‌دانیم با این نتیجه هواداران و همه را زجر دادیم، به غیر از شرمندگی چیزی نداریم و به غیر از معذرت خواهی نمی‌توانیم چیزی بگوییم.

او ادامه داد: واقعا کلمه ای ندارم که بخواهم اتفاقی که امشب افتاد را توضیح دادم و هیچ کلمه ای بیشتر از معذرت خواهی و شرمندگی ندارم. می گویم که نمی‌دانم چه چیزی بگویم. هواداران را زجر دادیم و بهتر است که سرِمان پایین باشد.

از چشمی درباره پیشنهاد طرفداران برای جریمه بازیکنان سوال شد که او پاسخی به این پرسش نداد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی