چشمی: هواداران را زجر دادیم، شرمندهایم
روزبه چشمی، کاپیتان استقلال تهران، بابت شکست مقابل الوصل امارات از هواداران عذرخواهی کرد.
به گزارش ایلنا، روزبه چشمی، مدافع استقلال پس از ورود کاروان آبی پوشان به فرودگاه مهرآباد پس از شکست سنگین هفت بر یک مقابل الوصل امارات در جمع خبرنگاران گفت: الان به غیر از شرمندگی در این وضعیت و معذرت خواهی و اینکه میدانیم با این نتیجه هواداران و همه را زجر دادیم، به غیر از شرمندگی چیزی نداریم و به غیر از معذرت خواهی نمیتوانیم چیزی بگوییم.
او ادامه داد: واقعا کلمه ای ندارم که بخواهم اتفاقی که امشب افتاد را توضیح دادم و هیچ کلمه ای بیشتر از معذرت خواهی و شرمندگی ندارم. می گویم که نمیدانم چه چیزی بگویم. هواداران را زجر دادیم و بهتر است که سرِمان پایین باشد.
از چشمی درباره پیشنهاد طرفداران برای جریمه بازیکنان سوال شد که او پاسخی به این پرسش نداد.