به گزارش ایلنا، روزبه چشمی، مدافع استقلال پس از ورود کاروان آبی پوشان به فرودگاه مهرآباد پس از شکست سنگین هفت بر یک مقابل الوصل امارات در جمع خبرنگاران گفت: الان به غیر از شرمندگی در این وضعیت و معذرت خواهی و اینکه می‌دانیم با این نتیجه هواداران و همه را زجر دادیم، به غیر از شرمندگی چیزی نداریم و به غیر از معذرت خواهی نمی‌توانیم چیزی بگوییم.

او ادامه داد: واقعا کلمه ای ندارم که بخواهم اتفاقی که امشب افتاد را توضیح دادم و هیچ کلمه ای بیشتر از معذرت خواهی و شرمندگی ندارم. می گویم که نمی‌دانم چه چیزی بگویم. هواداران را زجر دادیم و بهتر است که سرِمان پایین باشد.

از چشمی درباره پیشنهاد طرفداران برای جریمه بازیکنان سوال شد که او پاسخی به این پرسش نداد.

