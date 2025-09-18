خبرگزاری کار ایران
کنایه سهرابیان به آدان: میلیون دلاری پول می‌گیری و ما فحش می‌خوریم!
کد خبر : 1687796
آرمین سهرابیان، مدافع استقلال، از عملکرد آنتونیو آدان پس از بازی مقابل الوصل امارات انتقاد کرد.

به گزارش ایلنا، تیم استقلال در اولین هفته از مسابقات دور گروهی فصل جدید لیگ قهرمانان آسیا ۲ به مصاف الوصل امارات رفت و با نتیجه سنگین ۷-۱ شکست خورد.

پس از این دیدار بازیکنان استقلال بامداد امروز راهی تهران شدند و با سوالات خبرنگارانی مواجه شدند که برای مطرح کردن سوالاتی پیرامون بازی به فرودگاه مهر‌آباد رفته بودند.

آرمین سهرابیان در پاسخ به این سوال که چه واکنشی به شکست سنگین مقابل الوصل دارد، گفت: ما آمدیم صحبت کنیم ولی نگذاشتند، حرف زیاد است اما نمی‌شود خیلی چیزها را گفت. 

سهرابیان درخصوص انتقادات از عملکرد خودش گفت: ما داریم در چهار هفته تاوان اشتباه یکی دیگر را می‌دهیم و فحش می‌خوریم.

از او سوال شد که منظورش چه کسی است و سهرابیان گفت: حالا هر کس. یکی دیگر اشتباه می‌کند و این اتفاقات می افتد. عارف آغاسی؟ آغاسی کی هست، نه آقا اسم نیاوردم برادر. ولی اینطور نمی‌شود، شما بازیکن می‌آوری، بازیکن میلیون دلاری از آن طرف می‌آوری که برای شما کار در بیاورد نه اینکه ببخشید ما تاوان اشتباه او را بدهیم.

به گزارش ایلنا، به نظر می‌رسد انتقادات سهرابیان که طرفداران استقلال از عملکرد خودش هم ناراضی هستند، متوجه آنتونیو آدان بود که  عدم هماهنگی بین این دو بازیکن همچنین باعث شکست استقلال مقابل تراکتور تبریز در بازی سوپرجام شده بود.

