خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

صد پیروزی در لیگ قهرمانان؛

نویر همچنان تاریخ‌ساز است

نویر همچنان تاریخ‌ساز است
کد خبر : 1687721
لینک کوتاه کپی شد.

مانوئل نویر با برد بایرن مونیخ مقابل چلسی، صدمین پیروزی‌اش در لیگ قهرمانان اروپا را جشن گرفت و به چهارمین بازیکن تاریخ رسید که این رکورد را ثبت کرده است.

مانوئل نویر، دروازه‌بان باتجربه بایرن مونیخ، پس از پیروزی ۳–۱ تیمش مقابل چلسی، صدمین برد خود در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد و به چهارمین بازیکن تاریخ تبدیل شد که به چنین عددی دست یافته است. پیش از او تنها کریستیانو رونالدو (115 برد)، توماس مولر (110) و ایکر کاسیاس (101) موفق به این کار شده بودند.

نویر درباره این رکورد گفت: البته عدد زیبایی است، اما مهم‌تر این است که این بردها را همراه با تیم کسب کرده‌ایم. این شادی مشترک است.

وینسنت کمپانی، سرمربی بایرن، نیز با تحسین دروازه‌بان باتجربه‌اش گفت: این تعداد پیروزی واقعاً دیوانه‌کننده است. نویر برای ما یک الگوی واقعی است، بسیار فروتن و نمونه‌ای الهام‌بخش برای بازیکنان جوان.

علاوه بر این، نویر با ۳۹ سال و ۱۷۴ روز سن به مسن‌ترین بازیکن بایرن در تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد و رکورد لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال آلمان، را پشت سر گذاشت.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی