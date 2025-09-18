مانوئل نویر، دروازه‌بان باتجربه بایرن مونیخ، پس از پیروزی ۳–۱ تیمش مقابل چلسی، صدمین برد خود در لیگ قهرمانان اروپا را تجربه کرد و به چهارمین بازیکن تاریخ تبدیل شد که به چنین عددی دست یافته است. پیش از او تنها کریستیانو رونالدو (115 برد)، توماس مولر (110) و ایکر کاسیاس (101) موفق به این کار شده بودند.

نویر درباره این رکورد گفت: البته عدد زیبایی است، اما مهم‌تر این است که این بردها را همراه با تیم کسب کرده‌ایم. این شادی مشترک است.

وینسنت کمپانی، سرمربی بایرن، نیز با تحسین دروازه‌بان باتجربه‌اش گفت: این تعداد پیروزی واقعاً دیوانه‌کننده است. نویر برای ما یک الگوی واقعی است، بسیار فروتن و نمونه‌ای الهام‌بخش برای بازیکنان جوان.

علاوه بر این، نویر با ۳۹ سال و ۱۷۴ روز سن به مسن‌ترین بازیکن بایرن در تاریخ لیگ قهرمانان تبدیل شد و رکورد لوتار ماتئوس، اسطوره فوتبال آلمان، را پشت سر گذاشت.

