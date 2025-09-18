ونسان کمپانی: هری کین، موتور پیروزی بایرن بود
ونسان کمپانی پس از برد بایرن مونیخ مقابل چلسی در لیگ قهرمانان اروپا، هری کین را به عنوان کلید موفقیت تیمش ستود و درباره صحنه جنجالی داوری نیز توضیح داد.
به گزارش ایلنا، ونسان کمپانی، سرمربی بایرن مونیخ، پس از اولین برد تیمش در لیگ قهرمانان اروپا، درباره صحنه داوری جنجالی و عملکرد فوقالعاده هری کین صحبت کرد.
کمپانی درباره ادعای انزو مارسکا که معتقد بود جاناتان تاه باید اخراج میشد، گفت: من صادقانه خطا را برعکس دیدم. به نظرم تاه فقط میخواست خودش را آزاد کند و موضوع آنقدر بزرگ نبود که کارت قرمز دریافت کند.
او سپس به ستاره انگلیسی تیمش پرداخت: هری کین درخشش فوقالعادهای داشت، اما چیزی که بیشتر اهمیت دارد، کار بدون توپ اوست؛ پرسهای پیدرپی، پس گرفتن توپ و انرژیای که به تیم منتقل میکند. این بخش پنهان استعدادش است و رسیدن به این سطح فقط با سختکوشی ممکن میشود.
کمپانی درباره جریان بازی گفت: مسابقه پرفشاری بود و بازیکنانم از زمین لذت بردند. ما تمرکز خود را از دست ندادیم، تهاجمی بازی کردیم و اجازه ندادیم چلسی در نبردهای تنبهتن برتری پیدا کند. باید همین روند را ادامه دهیم.