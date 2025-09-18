سیمئونه پس از شکست اتلتیکو در آنفیلد: اگر قرار است ببازیم، دلمان میخواهد تا آخرین لحظه بجنگیم
لیورپول با گل دقیقه پایانی ویرژیل فندایک موفق شد اتلتیکو مادرید را ۳–۲ شکست دهد، اما شادی قرمزها با اخراج جنجالی دیهگو سیمئونه و درگیری او با هواداران همراه شد.
به گزارش ایلنا، دیهگو سیمئونه پس از شکست تیمش در آنفیلد گفت که شروع بازی برای شاگردانش دشوار بود و دریافت گل اول و دوم شانسها را علیه آنها رقم زد. او افزود که گل مارکوس یورنته امیدبخش بود و نیمه دوم اتلتیکو توانست بازی را به تعادل برگرداند، اما گل پایانی فندایک نتیجه را تغییر داد و خاطرهای تلخ از این دیدار برجای گذاشت.
سرمربی آرژانتینی درباره اخراج خود توضیح داد: واکنش من قابل توجیه نیست، اما تحمل ۹۰ دقیقه توهین مداوم آسان نبود. امیدوارم باشگاه لیورپول فرد مسئول را شناسایی کند.
با وجود شکست و حاشیهها، سیمئونه تلاش کرد نکات مثبت تیمش را نیز ببیند و تأکید کرد که بازیکنان جوان با روحیه جنگنده تا آخرین لحظه جنگیدند و این دیدار، هرچند باخت، تجربهای ارزشمند برای آنها بود.