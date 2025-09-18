به گزارش ایلنا، دیه‌گو سیمئونه پس از شکست تیمش در آنفیلد گفت که شروع بازی برای شاگردانش دشوار بود و دریافت گل اول و دوم شانس‌ها را علیه آنها رقم زد. او افزود که گل مارکوس یورنته امیدبخش بود و نیمه دوم اتلتیکو توانست بازی را به تعادل برگرداند، اما گل پایانی فن‌دایک نتیجه را تغییر داد و خاطره‌ای تلخ از این دیدار برجای گذاشت.

سرمربی آرژانتینی درباره اخراج خود توضیح داد: واکنش من قابل توجیه نیست، اما تحمل ۹۰ دقیقه توهین مداوم آسان نبود. امیدوارم باشگاه لیورپول فرد مسئول را شناسایی کند.

با وجود شکست و حاشیه‌ها، سیمئونه تلاش کرد نکات مثبت تیمش را نیز ببیند و تأکید کرد که بازیکنان جوان با روحیه جنگنده تا آخرین لحظه جنگیدند و این دیدار، هرچند باخت، تجربه‌ای ارزشمند برای آنها بود.

انتهای پیام/