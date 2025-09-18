مهدی عبدیان دوباره به شمسآذر برگشت
مهدی عبدیان، عضو پیشین هیئت مدیره استقلال در آخرین قهرمانی این باشگاه، برای دومین بار به جمع شمسآذر قزوین بازگشت و قرار است نقش کلیدی در تقویت ساختار مالی و مدیریتی تیم ایفا کند.
به گزارش ایلنا، عبدیان که در اولین سال حضور شمسآذر در لیگ برتر نیز یکی از اعضای فعال هیئت مدیره بود، هماکنون به عنوان رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین فعالیت دارد و با توجه به تجربه مدیریتی در استقلال و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی، توانایی دارد نقش پررنگی در تقویت ساختار مالی و اداری شمسآذر ایفا کند.
این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که باشگاه قزوینی به دنبال تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر و ارتقای کیفیت تیم مدیریتی و فنی است. هدف اصلی هیئت مدیره جدید علاوه بر حفظ تیم در سطح اول فوتبال ایران، توسعه زیرساختها و توجه ویژه به فوتبال پایه در استان قزوین عنوان شده است.