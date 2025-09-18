خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

مهدی عبدیان دوباره به شمس‌آذر برگشت

مهدی عبدیان دوباره به شمس‌آذر برگشت
کد خبر : 1687718
لینک کوتاه کپی شد.

مهدی عبدیان، عضو پیشین هیئت مدیره استقلال در آخرین قهرمانی این باشگاه، برای دومین بار به جمع شمس‌آذر قزوین بازگشت و قرار است نقش کلیدی در تقویت ساختار مالی و مدیریتی تیم ایفا کند.

به گزارش ایلنا،  عبدیان که در اولین سال حضور شمس‌آذر در لیگ برتر نیز یکی از اعضای فعال هیئت مدیره بود، هم‌اکنون به عنوان رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین فعالیت دارد و با توجه به تجربه مدیریتی در استقلال و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی، توانایی دارد نقش پررنگی در تقویت ساختار مالی و اداری شمس‌آذر ایفا کند.

این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که باشگاه قزوینی به دنبال تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر و ارتقای کیفیت تیم مدیریتی و فنی است. هدف اصلی هیئت مدیره جدید علاوه بر حفظ تیم در سطح اول فوتبال ایران، توسعه زیرساخت‌ها و توجه ویژه به فوتبال پایه در استان قزوین عنوان شده است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی