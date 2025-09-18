به گزارش ایلنا، عبدیان که در اولین سال حضور شمس‌آذر در لیگ برتر نیز یکی از اعضای فعال هیئت مدیره بود، هم‌اکنون به عنوان رئیس اتاق بازرگانی استان قزوین فعالیت دارد و با توجه به تجربه مدیریتی در استقلال و ارتباط نزدیک با بخش خصوصی، توانایی دارد نقش پررنگی در تقویت ساختار مالی و اداری شمس‌آذر ایفا کند.

این انتصاب در شرایطی صورت گرفته که باشگاه قزوینی به دنبال تثبیت جایگاه خود در لیگ برتر و ارتقای کیفیت تیم مدیریتی و فنی است. هدف اصلی هیئت مدیره جدید علاوه بر حفظ تیم در سطح اول فوتبال ایران، توسعه زیرساخت‌ها و توجه ویژه به فوتبال پایه در استان قزوین عنوان شده است.

