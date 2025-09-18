طارمی: هیچ بازی آسانی در لیگ قهرمانان اروپا وجود ندارد

به گزارش ایلنا، مهدی طارمی از ابتدای نیمه دوم دیدار المپیاکوس یونان مقابل پافوس قبرس در هفته نخست مرحله گروهی لیگ قهرمانان اروپا به میدان رفت و تلاش زیادی برای باز کردن دروازه حریف انجام داد، اما در نهایت موفق به گلزنی نشد و یک کارت زرد هم دریافت کرد.

طارمی پس از بازی اظهار داشت: در لیگ قهرمانان اروپا هیچ بازی آسانی وجود ندارد. می‌توانستیم نمایش بهتری ارائه دهیم و باید کیفیت بازی خود را ارتقا بدهیم.

او ادامه داد: می‌دانستیم که بازی سختی در پیش داریم و نتوانستیم برنده شویم. هدف ما خوشحال کردن هواداران بود، اما موفق نشدیم.

المپیاکوس با این تساوی، باید خود را برای دیدار حساس مقابل آرسنال در روز نهم مهرماه آماده کند.

