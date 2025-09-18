اخمت گروزنی با مهره جنجالی مدنظر پرسپولیس باخت

خبرگزاری کار ایران
کد خبر : 1687716
تیم اخمت گروزنی با حضور محمدمهدی زارع در ترکیب کامل، پس از پنج مسابقه بدون شکست، در هفته چهارم روسیه کاپ با نتیجه ۲-۱ مغلوب زنیت سنت‌پترزبورگ شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار هفته چهارم مرحله گروهی روسیه کاپ میان اخمت گروزنی و زنیت سنت‌پترزبورگ چهارشنبه شب در ورزشگاه گازپروم آرنا برگزار شد. اخمت، که پیش از این در پنج بازی رسمی اخیر خود بدون شکست بود (دو پیروزی و سه تساوی)، این بار نتوانست روند موفق خود را حفظ کند و با نتیجه ۲-۱ مغلوب میزبان شد.

در این بازی، اخمت یک بازیکن خود را در دقایق پایانی نیمه دوم از دست داد و فشار روی خط دفاعی تیم بیشتر شد. با این شکست، اخمت در جدول گروه A با سه امتیاز در رده چهارم باقی ماند.

محمدمهدی زارع، مدافع ایرانی تیم، پس از نیمکت‌نشینی در دیدار اخیر مقابل لوکوموتیو مسکو، این بار به صورت کامل در زمین حضور داشت و چهارمین بازی خود در روسیه کاپ را تجربه کرد. این بازیکن نقل و انتقالات تابستانی پر ماجرایی را دنبال کرد و در شرایطی که پرسپولیس را به شدت خواهان خود می‌دید، ترجیح داد راهی لیگ روسیه شود. 

