اخمت گروزنی با مهره جنجالی مدنظر پرسپولیس باخت
تیم اخمت گروزنی با حضور محمدمهدی زارع در ترکیب کامل، پس از پنج مسابقه بدون شکست، در هفته چهارم روسیه کاپ با نتیجه ۲-۱ مغلوب زنیت سنتپترزبورگ شد.
به گزارش ایلنا، دیدار هفته چهارم مرحله گروهی روسیه کاپ میان اخمت گروزنی و زنیت سنتپترزبورگ چهارشنبه شب در ورزشگاه گازپروم آرنا برگزار شد. اخمت، که پیش از این در پنج بازی رسمی اخیر خود بدون شکست بود (دو پیروزی و سه تساوی)، این بار نتوانست روند موفق خود را حفظ کند و با نتیجه ۲-۱ مغلوب میزبان شد.
در این بازی، اخمت یک بازیکن خود را در دقایق پایانی نیمه دوم از دست داد و فشار روی خط دفاعی تیم بیشتر شد. با این شکست، اخمت در جدول گروه A با سه امتیاز در رده چهارم باقی ماند.
محمدمهدی زارع، مدافع ایرانی تیم، پس از نیمکتنشینی در دیدار اخیر مقابل لوکوموتیو مسکو، این بار به صورت کامل در زمین حضور داشت و چهارمین بازی خود در روسیه کاپ را تجربه کرد. این بازیکن نقل و انتقالات تابستانی پر ماجرایی را دنبال کرد و در شرایطی که پرسپولیس را به شدت خواهان خود میدید، ترجیح داد راهی لیگ روسیه شود.