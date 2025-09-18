تورام با دبل درخشان، اینتر را برنده کرد!
اینتر چهارشنبه شب در دیداری پرتنش و جذاب مقابل آژاکس در ورزشگاه خانگی این تیم به میدان رفت و با ارائه نمایش منظم و فرصتسوزیهای کنترل شده، توانست گام نخست خود در لیگ قهرمانان را مقتدرانه بردارد.
به گزارش ایلنا، نیمه اول بازی با برتری نسبی آژاکس آغاز شد و میزبان بارها تلاش کرد با خلق موقعیتهای خطرناک، دروازه اینتر را تهدید کند، اما واکنشهای بهموقع یان زومر مانع از گلزنی آنها شد. در دقیقه ۳۵، صحنهای مشکوک روی تورام باعث شد داور پنالتی اعلام کند، اما پس از بازبینی کمک داور ویدیویی، این تصمیم لغو شد.
شاگردان کریستین کیوو کوتاه نیامدند و در دقیقه ۴۲، هاکان چالهان اوغلو با ارسال کرنری دقیق، زمینه گلزنی مارکوس تورام را فراهم کرد تا اینتر با برتری ۱-۰ نیمه نخست را به پایان برساند.
در نیمه دوم، تورام بار دیگر با بهرهگیری از کرنر مشابه چالهان اوغلو و ضربه سری استادانه، دروازه آژاکس را باز کرد و فاصله را دو برابر کرد. آژاکس با وجود مالکیت بیشتر توپ، نتوانست موقعیتهای جدی خلق کند و در نهایت بازی با همان نتیجه ۲-۰ به پایان رسید تا اینتر با پیروزی آغازگر فصل جدید لیگ قهرمانان باشد.