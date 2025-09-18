لیورپول ۳-۲ اتلتیکو مادرید؛
فندایک، ناجی آنفیلد در دقایق پایانی
در یک دیدار پرهیجان لیگ قهرمانان اروپا، لیورپول در آنفیلد با گلهای زودهنگام رابرتسون و صلاح پیش افتاد، اما اتلتیکو مادرید با گلهای یورنتـه بازی را به تساوی کشاند تا اینکه کاپیتان فندایک در وقتهای اضافه پیروزی ۳-۲ سرخها را رقم زد.
به گزارش ایلنا، لیورپول و اتلتیکو مادرید در شبی پرهیجان در آنفیلد، جدالی پرماجرا را به نمایش گذاشتند. قرمزهای لیورپول تنها در شش دقیقه ابتدایی بازی با گلهای اندی رابرتسون و محمد صلاح ۲-۰ پیش افتادند، اما استقامت شاگردان دیگو سیمئونه ورق بازی را برگرداند و مارکوس یورنتـه پیش از پایان نیمه نخست اختلاف را به حداقل رساند.
نیمه دوم با فشار بیشتر اتلتیکو دنبال شد و در دقیقه ۸۱، یورنتـه با ضربهای مهارناپذیر بازی را ۲-۲ کرد تا لیورپول در آستانه از دست دادن پیروزی قرار گیرد. با این حال، در دقیقه ۹۲، کاپیتان و مدافع میانی تیم، ویرجیل فندایک، از روی کرنر با ضربه سر استثنایی گل سوم را به ثمر رساند و پیروزی ۳-۲ لیورپول تثبیت شد.
لیورپول با این برد مقتدرانه شروعی هیجانانگیز در لیگ قهرمانان داشت و نشان داد حتی وقتی اتلتیکو با تجربه و گلهای تیز یورنتـه خطرناک ظاهر میشود، توان دفاعی و تمرکز سرخها در دقایق پایانی میتواند پیروزی را به خانه برگرداند.