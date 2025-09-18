خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شب تلخ تاجیکستانی‌ها در غیاب رونالدو

استثقلال مقابل النصر عربستان هم پنج گله شد!

استثقلال مقابل النصر عربستان هم پنج گله شد!
کد خبر : 1687704
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته نخست گروه D لیگ قهرمانان آسیا ۲، النصر عربستان با نمایش هجومی خود، استقلال دوشنبه تاجیکستان را ۵-۰ شکست داد و اولین ۳ امتیاز فصل را به دست آورد.

به گزارش ایلنا،  النصر عربستان در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، موفق شد استقلال دوشنبه تاجیکستان را با نتیجه قاطع ۵-۰ شکست دهد. این بازی در حالی برگزار شد که سرمربی پرتغالی ژرژ ژسوس برخی ستاره‌های اصلی از جمله کریستیانو رونالدو را به استراحت فرستاده بود، اما تیم همچنان توان هجومی بالایی نشان داد.

گل‌های النصر در این مسابقه توسط عبدالرحمن غریب (۱۴)، آنجلو گابریل (۱۷)، وِسلی تیسکیرا (۵۹)، کینگزلی کومان (۹۰) و سادیو مانه (۹۰+۲) به ثمر رسید.

النصر بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود موقعیت‌های خطرناک ایجاد کرد؛ هارون کمارا در دقیقه ۴ فرصت گل‌زنی داشت اما توپ را از دست داد. تنها چند دقیقه بعد، عبدالرحمن غریب با شوت دقیق خود گل اول را زد و سه دقیقه بعد آنجلو گابریل اختلاف را دو برابر کرد. در نیمه اول، جواو فلیکس نیز موقعیت گل داشت که توسط دروازه‌بان حریف مهار شد.

در نیمه دوم، النصر همچنان بر بازی مسلط بود و در دقیقه ۵۹ وِسلی تیسکیرا گل سوم را به ثمر رساند تا عملاً کار حریف تمام شود. تعویض‌ها، از جمله ورود کینگزلی کومان، تأثیرگذار بود؛ او ابتدا در دقیقه ۷۲ یک موقعیت خطرناک ایجاد کرد و در دقیقه ۹۰ با یک حرکت انفرادی گل چهارم را زد. دو دقیقه بعد نیز سادیو مانه گل پنجم را ثبت کرد تا جشنواره گل النصر تکمیل شود.

با این پیروزی پرگل، النصر عربستان آغاز قدرتمندی در لیگ قهرمانان آسیا داشت و نشان داد حتی بدون رونالدو، توان هجومی بالایی دارد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی