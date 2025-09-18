استثقلال مقابل النصر عربستان هم پنج گله شد!

به گزارش ایلنا، النصر عربستان در هفته اول مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، موفق شد استقلال دوشنبه تاجیکستان را با نتیجه قاطع ۵-۰ شکست دهد. این بازی در حالی برگزار شد که سرمربی پرتغالی ژرژ ژسوس برخی ستاره‌های اصلی از جمله کریستیانو رونالدو را به استراحت فرستاده بود، اما تیم همچنان توان هجومی بالایی نشان داد.

گل‌های النصر در این مسابقه توسط عبدالرحمن غریب (۱۴)، آنجلو گابریل (۱۷)، وِسلی تیسکیرا (۵۹)، کینگزلی کومان (۹۰) و سادیو مانه (۹۰+۲) به ثمر رسید.

النصر بازی را هجومی آغاز کرد و خیلی زود موقعیت‌های خطرناک ایجاد کرد؛ هارون کمارا در دقیقه ۴ فرصت گل‌زنی داشت اما توپ را از دست داد. تنها چند دقیقه بعد، عبدالرحمن غریب با شوت دقیق خود گل اول را زد و سه دقیقه بعد آنجلو گابریل اختلاف را دو برابر کرد. در نیمه اول، جواو فلیکس نیز موقعیت گل داشت که توسط دروازه‌بان حریف مهار شد.

در نیمه دوم، النصر همچنان بر بازی مسلط بود و در دقیقه ۵۹ وِسلی تیسکیرا گل سوم را به ثمر رساند تا عملاً کار حریف تمام شود. تعویض‌ها، از جمله ورود کینگزلی کومان، تأثیرگذار بود؛ او ابتدا در دقیقه ۷۲ یک موقعیت خطرناک ایجاد کرد و در دقیقه ۹۰ با یک حرکت انفرادی گل چهارم را زد. دو دقیقه بعد نیز سادیو مانه گل پنجم را ثبت کرد تا جشنواره گل النصر تکمیل شود.

با این پیروزی پرگل، النصر عربستان آغاز قدرتمندی در لیگ قهرمانان آسیا داشت و نشان داد حتی بدون رونالدو، توان هجومی بالایی دارد.

انتهای پیام/