خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی پر گل حریف بعدی استقلال مقابل الوحدات اردن

پیروزی پر گل حریف بعدی استقلال مقابل الوحدات اردن
کد خبر : 1687701
لینک کوتاه کپی شد.

در هفته اول گروه A لیگ قهرمانان آسیا، المحرّق بحرین با برتری قاطع ۴ بر ۰ مقابل الوحدات اردن، خود را به صدر جدول نزدیک کرد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته اول گروه A لیگ قهرمانان آسیا، تیم‌های المحرّق بحرین و الوحدات اردن در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آل‌خلیفه شهرک عراد به مصاف هم رفتند.

المحرّق، قهرمان لیگ برتر بحرین در فصل گذشته و تیمی که در اولین بازی فصل جدید نیز به پیروزی رسیده بود، با نمایش مقتدرانه توانست الوحدات اردن را ۴ بر ۰ شکست دهد. گل‌های این تیم شامل گل احمد هیکل به خودی در دقیقه ۶+۹۰ و گل‌های الیوت سیموئز در دقیقه ۱۸، آرتور رِزِنده در دقیقه ۲۵ و مورلاتو در دقیقه ۸۶ بود.

با این نتیجه، الوصل امارات با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۶ در صدر جدول گروه A قرار گرفت، المحرّق با همان ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۴ دوم شد و استقلال ایران و الوحدات در رده‌های بعدی ایستادند.

المحرّق بحرین در هفته دوم این گروه، چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ مهمان استقلال ایران خواهد بود و این برد پرگل نشان می‌دهد که شاگردانشان برای رقابت در آسیا آماده و خطرناک هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی