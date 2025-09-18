پیروزی پر گل حریف بعدی استقلال مقابل الوحدات اردن
در هفته اول گروه A لیگ قهرمانان آسیا، المحرّق بحرین با برتری قاطع ۴ بر ۰ مقابل الوحدات اردن، خود را به صدر جدول نزدیک کرد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته اول گروه A لیگ قهرمانان آسیا، تیمهای المحرّق بحرین و الوحدات اردن در ورزشگاه شیخ علی بن محمد آلخلیفه شهرک عراد به مصاف هم رفتند.
المحرّق، قهرمان لیگ برتر بحرین در فصل گذشته و تیمی که در اولین بازی فصل جدید نیز به پیروزی رسیده بود، با نمایش مقتدرانه توانست الوحدات اردن را ۴ بر ۰ شکست دهد. گلهای این تیم شامل گل احمد هیکل به خودی در دقیقه ۶+۹۰ و گلهای الیوت سیموئز در دقیقه ۱۸، آرتور رِزِنده در دقیقه ۲۵ و مورلاتو در دقیقه ۸۶ بود.
با این نتیجه، الوصل امارات با ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۶ در صدر جدول گروه A قرار گرفت، المحرّق با همان ۳ امتیاز و تفاضل گل مثبت ۴ دوم شد و استقلال ایران و الوحدات در ردههای بعدی ایستادند.
المحرّق بحرین در هفته دوم این گروه، چهارشنبه ۹ مهر ۱۴۰۴ مهمان استقلال ایران خواهد بود و این برد پرگل نشان میدهد که شاگردانشان برای رقابت در آسیا آماده و خطرناک هستند.