تیمهای ایرانی قعر نشین شدند
جدول گروه استقلال و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا
در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا ۲، سپاهان ایران ۰-۱ مقابل الحسین اردن شکست خورد و استقلال ایران با نتیجه تحقیرآمیز ۷-۱ برابر الوصل امارات متحمل شکست شد.
به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابتهای گروه C سطح دو لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان ایران در ورزشگاه بینالمللی امان به مصاف الحسین اردن رفت و با نتیجه ۰-۱ شکست خورد.
با وجود مالکیت بیشتر توپ (۵۲.۴ درصد) و برتری نسبی در دوئلها و دوئلهای هوایی، شاگردان محرم نویدکیا نتوانستند موقعیتهای خود را به گل تبدیل کنند. سپاهان ۲۳ شوت به سمت دروازه داشت که ۳ تای آن در چارچوب بود، در حالی که الحسین با ۱۱ شوت، ۳ بار دروازه سپاهان را تهدید کرد و در نهایت موفق شد تنها گل بازی را به ثمر برساند.
آمار کلیدی نشان میدهد که سپاهان بازی را در کنترل داشت و تعداد پاس بیشتری (۴۲۶ پاس در مقابل ۳۹۶ پاس الحسین) انجام داد، اما دقت و قدرت تیم اردنی در لحظات حساس، تفاوت اصلی را ایجاد کرد.
الوصل امارات ۷-۱ استقلال ایران
در اولین دیدار گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا، استقلال ایران در ورزشگاه زعبیل دوبی مقابل الوصل امارات قرار گرفت و با نتیجه سنگین ۷-۱ شکست خورد.
این بازی به وضوح یک تجربه تلخ برای شاگردان ریکاردو ساپینتو بود. با وجود برتری استقلال در دوئلهای هوایی (۶۴.۳ درصد) و دوئلها (۵۲.۳ درصد)، تیم اماراتی مالکیت توپ ۶۱.۴ درصدی و پاسهای بیشتر (۴۸۱ پاس مقابل ۲۹۷ پاس استقلال) را در اختیار داشت و توانست از موقعیتهای خود نهایت استفاده را ببرد.
الوصل با ۱۹ شوت و ۱۰ شوت در چارچوب، توانست ۷ گل به ثمر برساند، در حالی که استقلال تنها یک گل به ثبت رساند و شوتهایشان نیز کمتر از نصف حریف بود. درصد موفقیت تکلها و دفع شوتها نیز به نفع الوصل بود و نشان داد تیم میزبان در دفاع و حمله برتری کامل داشت.
این نتیجه سنگین، بدترین شروع یک تیم ایرانی در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا و یک شوک بزرگ برای هواداران استقلال به حساب میآید.