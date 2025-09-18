جدول گروه استقلال و سپاهان در لیگ قهرمانان آسیا

به گزارش ایلنا، در چارچوب رقابت‌های گروه C سطح دو لیگ قهرمانان آسیا، سپاهان ایران در ورزشگاه بین‌المللی امان به مصاف الحسین اردن رفت و با نتیجه ۰-۱ شکست خورد.

با وجود مالکیت بیشتر توپ (۵۲.۴ درصد) و برتری نسبی در دوئل‌ها و دوئل‌های هوایی، شاگردان محرم نویدکیا نتوانستند موقعیت‌های خود را به گل تبدیل کنند. سپاهان ۲۳ شوت به سمت دروازه داشت که ۳ تای آن در چارچوب بود، در حالی که الحسین با ۱۱ شوت، ۳ بار دروازه سپاهان را تهدید کرد و در نهایت موفق شد تنها گل بازی را به ثمر برساند.

آمار کلیدی نشان می‌دهد که سپاهان بازی را در کنترل داشت و تعداد پاس بیشتری (۴۲۶ پاس در مقابل ۳۹۶ پاس الحسین) انجام داد، اما دقت و قدرت تیم اردنی در لحظات حساس، تفاوت اصلی را ایجاد کرد.

الوصل امارات ۷-۱ استقلال ایران

در اولین دیدار گروه A سطح دو لیگ قهرمانان آسیا، استقلال ایران در ورزشگاه زعبیل دوبی مقابل الوصل امارات قرار گرفت و با نتیجه سنگین ۷-۱ شکست خورد.

این بازی به وضوح یک تجربه تلخ برای شاگردان ریکاردو ساپینتو بود. با وجود برتری استقلال در دوئل‌های هوایی (۶۴.۳ درصد) و دوئل‌ها (۵۲.۳ درصد)، تیم اماراتی مالکیت توپ ۶۱.۴ درصدی و پاس‌های بیشتر (۴۸۱ پاس مقابل ۲۹۷ پاس استقلال) را در اختیار داشت و توانست از موقعیت‌های خود نهایت استفاده را ببرد.

الوصل با ۱۹ شوت و ۱۰ شوت در چارچوب، توانست ۷ گل به ثمر برساند، در حالی که استقلال تنها یک گل به ثبت رساند و شوت‌هایشان نیز کمتر از نصف حریف بود. درصد موفقیت تکل‌ها و دفع شوت‌ها نیز به نفع الوصل بود و نشان داد تیم میزبان در دفاع و حمله برتری کامل داشت.

این نتیجه سنگین، بدترین شروع یک تیم ایرانی در لیگ قهرمانان سطح دو آسیا و یک شوک بزرگ برای هواداران استقلال به حساب می‌آید.

