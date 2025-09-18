به گزارش ایلنا، وقتی تیمی با نام و اعتبار استقلال وارد میدان می‌شود، انتظار می‌رود که نمایشگر غیرت، تعصب و جنگندگی باشد، اما آنچه مقابل الوصل رخ داد، فراتر از یک شکست ساده بود. ۷ گل دریافت کردن، معنایی جز شوک و ویرانی برای هواداران ندارد و زنگ خطری جدی برای تیمی که قرار بود پرچم‌دار ایران در آسیا باشد، به صدا درآمد.

استقلال پس از یک فصل سخت و تلخ، با تلاش و تغییرات متعدد توانست قهرمانی جام حذفی را کسب کند و به مسابقات آسیایی راه یابد. حضور این تیم در سطح دوم آسیا، همراه با پیشینه موفق فصل گذشته، انتظارات را افزایش داده بود که همه رقبا را از پیش رو بردارد و برای جدال با النصر آماده شود.

اما دیدار مقابل الوصل تمام این رویاها را نابود کرد. تیم اماراتی که پیش‌تر رقیب جدی برای باشگاه‌های ایرانی به حساب نمی‌آمد، با نمایش تحسین‌برانگیز خود استقلال را ناامید کرد و نتیجه‌ای باورنکردنی در تاریخ ثبت شد. هر گلی که وارد دروازه استقلال می‌شد، نه تنها شوک ایجاد می‌کرد، بلکه بازیکنان را بیشتر بی‌حس می‌کرد و آبروی این تیم را به خطر انداخت.

با اینکه بعید است شرایط فصل ادامه‌دار به این شکل باقی بماند، اما عملکرد ضعیف این تیم پرستاره و نمایش ضعیف مقابل الوصل، درست مانند دو قهرمانی تاریخی باشگاه، در حافظه تاریخ ثبت شد و هواداران استقلال بدون تردید این شکست را فراموش نخواهند کرد.

