کنایه حدادی به استقلال پس از شکست تاریخی مقابل الوصل
رئیس هیئت مدیره پرسپولیس با انتشار استوریای جنجالی، شکست سنگین استقلال برابر الوصل را فرصتی برای کنایه به خریدهای گرانقیمت این تیم دانست.
به گزارش ایلنا، پس از شکست عجیب و تاریخی استقلال مقابل الوصل با نتیجه ۷ بر یک، که بدترین شکست تاریخ باشگاه و فوتبال ایران محسوب میشود، پیمان حدادی، رئیس هیئت مدیره پرسپولیس، با انتشار یک استوری کنایهآمیز به عملکرد خریدهای گرانقیمت استقلال اشاره کرد.
حدادی در این استوری تصویری از حسین ابرقویی، خریدی که پیشتر مورد اعتراض هواداران پرسپولیس قرار گرفته بود، منتشر کرد و نوشت: ارزشها در زمین بازی مشخص میشود و قیمتها در قرارداد.
این کنایه در حالی مطرح شد که هواداران پرسپولیس معتقد بودند استقلال، تراکتور و سپاهان در نقل و انتقالات فصل جدید عملکرد بهتری داشتهاند.
این واکنش حدادی در حالی است که پرسپولیس فصل گذشته نتوانست سهمیه آسیایی کسب کند و وارد بازار نقل و انتقالات شد، اما به اعتقاد هواداران، به ویژه در بخش دفاعی، چندان نتوانست خود را تقویت کند.
شایان ذکر است که کنایه رئیس هیئت مدیره پرسپولیس به استقلال در شرایطی زده شد که وعده خرید دو بازیکن خارجی پیش از شروع فصل هنوز محقق نشده است.