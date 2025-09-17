این یازده بازیکن عجیب؛
سنگینترین شکست تیمهای ایرانی در آسیا
استقلال در بازی با الوصل امارات، هم بدترین شروع یک مسابقه رسمی خود و هم سنگینترین شکست یک تیم ایرانی در رقابتهای آسیایی را تجربه کرد.
به گزارش ایلنا، با آغاز فصل جدید، استقلال در سوپرجام با وجود شکست مقابل تراکتور، همچنان مورد حمایت هواداران بود و در اولین هفته لیگ توانست مدافع عنوان قهرمانی را شکست دهد و امیدها برای درخشش تیم در فصل جدید افزایش یافت. خریدهای جذاب و گرانقیمت نیز بر این امیدها افزودند.
با این حال، تساوی عجیب مقابل ذوبآهن و شکست ناباورانه برابر استقلال خوزستان نگرانیهایی در اردوی آبیها ایجاد کرد. هواداران و پیشکسوتان انتظار داشتند با کسب امتیاز مقابل الوصل شرایط دوباره به حالت عادی بازگردد، اما نتیجه بازی همه انتظارات را بر باد داد.
استقلال در همان ۱۲ دقیقه ابتدایی دو بار دروازه خود را باز شده دید. گل اول در دقیقه ۷ و گل دوم پنج دقیقه بعد باعث شد حساب کار ۰-۲ به سود الوصل باشد. این بدترین شروع استقلال در یک مسابقه رسمی بود؛ حتی در شب شکست ۱-۶ مقابل العین، تا دقیقه ۲۷ دروازه استقلال باز نشده بود.
نزدیکترین نمونه مشابه، هفته ششم لیگ بیست و سوم بود که استقلالِ نکونام در دقیقههای ۵ و ۱۷ از هوادارِ محمود فکری عقب افتاد و در نهایت ۲-۳ برنده شد؛ با این حال هیچیک از این موارد به شدت بازی با الوصل نبود.
بدین ترتیب، استقلال نه تنها سنگینترین شکست یک تیم ایرانی در آسیا را تجربه کرد، بلکه بدترین شروع خود در یک مسابقه رسمی را هم رقم زد. دو رکورد منفی که در تاریخ باشگاه تحت دوران ریکاردو ساپینتو ثبت شد.