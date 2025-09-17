شروع رویایی لیورپول در لیگ قهرمانان

به گزارش ایلنا، لیورپول لیگ قهرمانان را با یک نمایش رویایی آغاز کرد و تنها در شش دقیقه ابتدایی، با درخشش محمد صلاح دو بار دروازه یان اوبلاک را فرو ریخت.

در دقیقه ۴، رایان گراونبرخ پس از خطایی که از کلمنت لنگله گرفت، توپ را پشت محوطه جریمه کاشت. صلاح پشت ضربه ایستاد و شوتی نه‌چندان پرقدرت زد که برخورد توپ به پای پابلو باریوس باعث شد اوبلاک غافلگیر شود و گل به خودی به ثبت برسد. دقایقی بعد مشخص شد که گل به نام اندی رابرتسون ثبت شده است؛ مدافع اسکاتلندی که بدون اطلاع در شلوغی محوطه جریمه ایستاده بود و توپ به او برخورد کرد.

تنها دو دقیقه بعد، محمد صلاح نشان داد که هیچ‌کس نباید توانایی‌هایش را دست کم بگیرد. او از سمت راست حمله کرد، با گراونبرخ یک و دوی سریع داشت، و با عبور از دو مدافع، ضربه نهایی خود را از زیر دستان اوبلاک عبور داد تا گل دوم لیورپول به ثمر برسد و نیمکت سرخ‌ها را به وجد بیاورد.

هواداران در آنفیلد در تب و تاب بودند و ذخیره‌ها از شادی به هوا پریده بودند. در این میان، صحنه‌ای جالب از آرنه اشلوت ثبت شد؛ سرمربی هلندی لیورپول ابتدا با چهره‌ای بی‌احساس کنار خط ایستاده بود، اما چند ثانیه بعد، منفجر شد و با فریاد و حرکات پرهیجان به شادی آنفیلد پیوست. این لحظه، بی‌تردید یکی از قاب‌های ماندگار بازی سرخ‌ها خواهد بود.

