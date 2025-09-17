خبرگزاری کار ایران
تعویض جنجالی ساپینتو مقابل الوصل؛

وقتی سرمربی بازیکن گلساز را بیرون کشید

استقلال در شرایطی با هفت گل مقابل الوصل امارات شکست خورد که ساپینتو در نیمه اول تصمیمی عجیب دنبال کرد.

به گزارش ایلنا،  در دیدار امشب استقلال مقابل الوصل امارات، ریکاردو ساپینتو پس از اینکه تیمش نیمه نخست را با نتیجه ۳ بر ۱ واگذار کرد، اقدام به دو تعویض در شروع نیمه دوم کرد. یکی از این تعویض‌ها شامل خروج سعید سحرخیزان، مهاجم جوان و پرتحرک استقلال، و ورود داکنز نازون بود.

سحرخیزان در دقیقه ۴۵ با فرار به سمت محوطه جریمه الوصل، موقعیت خطرناکی خلق کرد که توپ به روزبه چشمی رسید و شوت محکم او منجر به گل اول استقلال شد. این مهاجم جوان که پیش از این در تیم امید ایران نیز نمایش خوبی داشته و در هفته سوم لیگ برتر برابر استقلال خوزستان نقش مؤثری ایفا کرده بود، در نیمه نخست عملکرد قابل توجهی داشت.

با این حال، ساپینتو در شروع نیمه دوم تصمیم گرفت او را تعویض کند تا نازون به زمین بیاید، مهاجمی که عملکردش با انتقادهای زیادی همراه شد و نتوانست تأثیر سحرخیزان را تکرار کند. این تصمیم، یکی از نقاط بحث‌برانگیز دیدار استقلال مقابل الوصل بود. دیداری فاجعه‌بار برای استقلال که با شکست هفت گله این تیم همراه شد.

 

