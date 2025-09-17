کاسترو پس از تحقیر استقلال به ساپینتو دلداری داد

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته نخست لیگ قهرمانان آسیا ۲، الوصل با نمایش قدرتمند خود توانست استقلال را با نتیجه ۷ بر یک شکست دهد و یکی از پرگل‌ترین دیدارهای تورنمنت را رقم بزند. شاگردان کاسترو بارها مدافعان استقلال را مغلوب کردند و لحظاتی فراموش‌نشدنی برای هواداران خلق کردند.

با این حال، پس از پایان مسابقه، کاسترو در اقدامی تحسین‌برانگیز به سراغ ریکاردو ساپینتو رفت و سعی کرد هموطنش را دلداری دهد. این دو مربی پرتغالی که هر دو سابقه فعالیت در فوتبال اروپا را دارند، لحظاتی کوتاه اما صمیمانه در کنار خط پایان پشت سر گذاشتند. کاسترو با آغوش گرفتن ساپینتو و گفت‌وگوی کوتاه، تلاش کرد تلخی شکست را کاهش دهد.

تقابل دو مربی پرتغالی در آسیا، علی‌رغم نتیجه غیرمنتظره، با احترام دنبال شد. اکنون استقلال و ساپینتو باید سریعاً خود را جمع کنند و برای ادامه مسیر دشوار لیگ قهرمانان و لیگ برتر ایران آماده شوند، در حالی که الوصل با هدایت کاسترو و روحیه مضاعف ناشی از این برد پرگل، مسیر موفقیت خود را ادامه می‌دهد.

انتهای پیام/