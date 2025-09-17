خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی تاریخی الوصل برابر استقلال؛ ۷ گل پس از ۳۲ سال

پیروزی تاریخی الوصل برابر استقلال؛ ۷ گل پس از ۳۲ سال
کد خبر : 1687677
لینک کوتاه کپی شد.

الوصل با شکست سنگین استقلال، بهترین برد آسیایی خود پس از سه دهه را جشن گرفت و بار دیگر در کانون توجه فوتبال قاره کهن قرار گرفت.

به گزارش ایلنا،  الوصل امارات با پیروزی تاریخی ۷ بر یک برابر استقلال، پس از ۳۲ سال موفق شد بهترین نتیجه آسیایی خود را تکرار کند. آخرین بار در سال ۱۹۹۳، این تیم در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا توانسته بود با نتیجه ۱۰ بر یک تیم وهیب پاکستان را شکست دهد؛ بردی که سال‌ها به عنوان پرگل‌ترین نتیجه تاریخ باشگاه در آسیا ثبت شده بود. حالا برد اخیر برابر استقلال، توجه رسانه‌ها را دوباره به الوصل معطوف کرده است.

در دهه ۹۰، تیم وهیب پاکستان برای نخستین بار به مرحله گروهی مسابقات آسیایی راه یافت و یکی از معدود باشگاه‌های خصوصی کشور بود. با این حال، ضعف ساختار فوتبال پاکستان و کمبود زیرساخت‌ها باعث شد این باشگاه به مرور از سطح اول فوتبال کشور محو شود. بنابراین، مقایسه برد ۱۰ گله مقابل تیمی تازه‌کار با پیروزی ۷ گله برابر استقلال، تفاوت سطح و اهمیت تاریخی این دو نتیجه را روشن می‌کند.

از سوی دیگر، استقلال با نمایش ضعیف و اشتباهات فردی و تاکتیکی، بدترین شکست تاریخ خود در آسیا را تجربه کرد. تیم ساپینتو نه در دفاع انسجام داشت و نه در حمله برنامه‌ریزی شده بود و عملاً از همان دقایق ابتدایی میدان را به حریف واگذار کرد. این شکست برای هوادارانی که سال‌ها رویای قهرمانی دوباره در آسیا را در سر دارند، بسیار تلخ و تحقیرآمیز بود. استقلال نشان داد که نام بزرگ بدون برنامه‌ریزی، مدیریت و مربیگری حرفه‌ای کافی نیست و در مسیر سقوط قرار خواهد گرفت.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی