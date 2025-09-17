پیروزی تاریخی الوصل برابر استقلال؛ ۷ گل پس از ۳۲ سال

به گزارش ایلنا، الوصل امارات با پیروزی تاریخی ۷ بر یک برابر استقلال، پس از ۳۲ سال موفق شد بهترین نتیجه آسیایی خود را تکرار کند. آخرین بار در سال ۱۹۹۳، این تیم در چارچوب جام باشگاه‌های آسیا توانسته بود با نتیجه ۱۰ بر یک تیم وهیب پاکستان را شکست دهد؛ بردی که سال‌ها به عنوان پرگل‌ترین نتیجه تاریخ باشگاه در آسیا ثبت شده بود. حالا برد اخیر برابر استقلال، توجه رسانه‌ها را دوباره به الوصل معطوف کرده است.

در دهه ۹۰، تیم وهیب پاکستان برای نخستین بار به مرحله گروهی مسابقات آسیایی راه یافت و یکی از معدود باشگاه‌های خصوصی کشور بود. با این حال، ضعف ساختار فوتبال پاکستان و کمبود زیرساخت‌ها باعث شد این باشگاه به مرور از سطح اول فوتبال کشور محو شود. بنابراین، مقایسه برد ۱۰ گله مقابل تیمی تازه‌کار با پیروزی ۷ گله برابر استقلال، تفاوت سطح و اهمیت تاریخی این دو نتیجه را روشن می‌کند.

از سوی دیگر، استقلال با نمایش ضعیف و اشتباهات فردی و تاکتیکی، بدترین شکست تاریخ خود در آسیا را تجربه کرد. تیم ساپینتو نه در دفاع انسجام داشت و نه در حمله برنامه‌ریزی شده بود و عملاً از همان دقایق ابتدایی میدان را به حریف واگذار کرد. این شکست برای هوادارانی که سال‌ها رویای قهرمانی دوباره در آسیا را در سر دارند، بسیار تلخ و تحقیرآمیز بود. استقلال نشان داد که نام بزرگ بدون برنامه‌ریزی، مدیریت و مربیگری حرفه‌ای کافی نیست و در مسیر سقوط قرار خواهد گرفت.

