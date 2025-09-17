خبرگزاری کار ایران
ساپینتو پس از شکست سنگین برابر الوصل:

این بدترین روز دوران مربیگری من بود

این بدترین روز دوران مربیگری من بود
سرمربی استقلال پس از باخت سنگین مقابل الوصل در لیگ قهرمانان آسیا از هواداران عذرخواهی کرد و قول داد چنین نتیجه‌ای دیگر تکرار نشود.

به گزارش ایلنا، ریکاردو ساپینتو سرمربی تیم فوتبال استقلال بعد از شکست ۷ بر یک مقابل الوصل امارات در لیگ قهرمانان آسیا اظهار داشت: «برای تیمی مثل استقلال قابل قبول نیست که چنین گل‌هایی دریافت کند. کنترل بازی سخت بود و من به‌عنوان سرمربی مسئول مستقیم این نتیجه هستم. از هواداران بابت این باخت عذرخواهی می‌کنم و تأکید دارم این آخرین بار خواهد بود که چنین اتفاقی رخ می‌دهد.»

او افزود: «موضوع فقط باختن نیست، بلکه بازیکنان باید تا دقیقه ۹۰ بجنگند و تسلیم نشوند. همین موضوع بیش از هر چیزی باعث ناراحتی من شد. ما می‌دانیم چه مسائلی باید اصلاح شود و حالا مهم این است که برای دیدار بعدی آماده شویم. این تنها یک شکست در آسیا بود، هرچند شکستی بسیار سخت و سنگین. هنوز بازی‌های زیادی باقی مانده و استقلال همچنان شانس صعود دارد.»

ساپینتو ادامه داد: «این باخت باید فراموش شود و تمام تمرکزمان روی بازی برابر پیکان باشد. امروز یک روز تلخ برای استقلال بود، اما فردا روز دیگری است و باید تیم دوباره خودش را پیدا کند. این بدترین شکست دوران فوتبالی و مربیگری من بود اما اجازه نمی‌دهیم چنین روزهایی تکرار شوند.»

او در پایان گفت: «استقلال کیفیت و ذهنیت پیروزی دارد. حتی در نیمه نخست موقعیت‌هایی برای گلزنی داشتیم اما جزئیات کوچک نتیجه را تغییر داد. در این سطح نباید به تیمی مثل الوصل چنین فرصت‌هایی داد. جزئیات سرنوشت‌ساز هستند و باید از این تجربه درس بگیریم.»

