آمار استقلال در شب شکست تاریخی مقابل الوصل
استقلال و الوصل در هفته اول لیگ قهرمانان آسیا به مصاف یکدیگر رفتند.
به گزارش ایلنا، استقلال در دیداری مقابل الوصل با نتیجه ۷ بر ۱ شکست سنگینی را تجربه کرد.
تیم استقلال در اکثر شاخصهای آماری از جمله مالکیت توپ، شوتها و گل مورد انتظار عقب ماند.
فشار بالای الوصل باعث شد استقلال بارها در دفاع دچار ضعف شود و به خطا متوسل گردد، به طوری که ۱۴ خطا مرتکب شد و ۴ کارت دریافت کرد. این آمار نشان میدهد استقلال نه در مالکیت توپ، نه در خلق موقعیت و نه در کارهای تاکتیکی موفق بود و این شکست سنگین، سنگینترین باخت تاریخ باشگاهی ایران در آسیا لقب گرفت.