آمار استقلال در شب شکست تاریخی مقابل الوصل

به گزارش ایلنا، استقلال در دیداری مقابل الوصل با نتیجه ۷ بر ۱ شکست سنگینی را تجربه کرد.

تیم استقلال در اکثر شاخص‌های آماری از جمله مالکیت توپ، شوت‌ها و گل مورد انتظار عقب ماند.

فشار بالای الوصل باعث شد استقلال بارها در دفاع دچار ضعف شود و به خطا متوسل گردد، به طوری که ۱۴ خطا مرتکب شد و ۴ کارت دریافت کرد. این آمار نشان می‌دهد استقلال نه در مالکیت توپ، نه در خلق موقعیت و نه در کارهای تاکتیکی موفق بود و این شکست سنگین، سنگین‌ترین باخت تاریخ باشگاهی ایران در آسیا لقب گرفت.

انتهای پیام/