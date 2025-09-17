به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 از ساعت 19:30 امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف الوصل امارات رفت که این دیدار با پیروزی 7 بر یک تیم میزبان خاتمه یافت.

فابیو لیما در دقیقه 7 و 57 (پنالتی)، نیکولاس خیمنز در دقیقه 12‌ ، پدرو مالهیرو در دقیقه، رناتو جونیور در دقیقه 72 3+90 و سوفیان بوتیفینی در دقیقه 84، 7 گل الوصل را به ثمر رساندند و روزبه چشمی در دقیقه 45 تک گل استقلال را وارد دروازه میزبان کرد تا استقلال و ستاره‌هایش در نخستین گام خود در رقابت‌های آسیایی را حرفی برای گفتن نداشته باشد و تیم ساپینتو شروعی ضعیف داشته باشد و برای صعود چشم به بازی‌های آینده داشته باشد.

استقلال در سال‌های گذشته هم در سال 96 با سرمربیگری علیرضا منصوریان یکبار دیگر هم مقابل العین امارات بازی را با نتیجه 6 بر یک واگذار کرده بود و این بار هم آبی‌ها با ساپینتو رکورد العین را شکستند و شکست سنگین 7 بر یک را به ثبت رساندند.

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، عارف آقاسی، حسین گودرزی (46 - ابوالفضل جلالی)، روزبه چشمی(62- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی (73- موسی جنپو)، منیر الحدادی(60- حسین اسلامی)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان(46- داکنز نازون)؛ 11 مرد ابتدایی استقلال برای این دیدار بودند.

حشمت مهاجرانی (سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال)، امیر قلعه‌نویی، علی نظری جویباری و علی تاجرنیا این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کردند.

