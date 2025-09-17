خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

الوصل 7-1 استقلال: فاجعه تاریخی آبی‌ها در آسیا

الوصل 7-1 استقلال: فاجعه تاریخی آبی‌ها در آسیا
کد خبر : 1687651
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال استقلال در نخستین دیدار خود در فصل جدید رقابت‌های لیگ قهرمانان آسیا متحمل شکستی سنگین مقابل الوصل امارات شد.

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال استقلال ایران در چارچوب مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا 2 از ساعت 19:30 امشب (چهارشنبه) در ورزشگاه زعبیل دبی به مصاف الوصل امارات رفت که  این دیدار با پیروزی 7  بر یک تیم میزبان خاتمه یافت.

فابیو لیما در دقیقه  7 و 57 (پنالتی)، نیکولاس خیمنز در دقیقه 12‌ ، پدرو مالهیرو در دقیقه، رناتو جونیور در دقیقه 72 3+90 و سوفیان بوتیفینی در دقیقه 84،  7  گل الوصل را به ثمر رساندند و روزبه چشمی در دقیقه 45 تک گل استقلال را وارد دروازه میزبان کرد تا استقلال و ستاره‌هایش در نخستین گام خود در رقابت‌های آسیایی را حرفی برای گفتن نداشته باشد و تیم ساپینتو شروعی ضعیف داشته باشد و برای صعود چشم به بازی‌های آینده داشته باشد.

استقلال در سال‌های گذشته هم در سال 96 با سرمربیگری علیرضا منصوریان یکبار دیگر هم مقابل العین امارات بازی را با نتیجه 6 بر یک واگذار کرده بود و این بار هم آبی‌ها با ساپینتو رکورد العین را شکستند و شکست سنگین 7 بر یک را به ثبت رساندند.

آنتونیو آدان، آرمین سهرابیان، رامین رضاییان، عارف آقاسی، حسین گودرزی (46 - ابوالفضل جلالی)، روزبه چشمی(62- ابوالفضل زمانی)، دیدیه اندونگ، یاسر آسانی (73- موسی جنپو)، منیر الحدادی(60- حسین اسلامی)، علیرضا کوشکی و سعید سحرخیزان(46- داکنز نازون)؛ 11 مرد ابتدایی استقلال برای این دیدار بودند.

حشمت مهاجرانی (سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال)، امیر قلعه‌نویی، علی نظری جویباری و علی  تاجرنیا این دیدار را از نزدیک تماشا می‌کردند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی