کد خبر : 1687649
سرمربی بارسلونا در آستانه جدال با نیوکاسل تأکید کرد لامین یامال تنها در صورت آمادگی کامل به میدان می‌رود و از تمرکز تیمش برای شروع قدرتمند در لیگ قهرمانان سخن گفت.

به گزارش ایلنا، هانسی فلیک در نشست خبری پیش از دیدار بارسلونا مقابل نیوکاسل به وضعیت تیمش و چند نکته کلیدی اشاره کرد.

او درباره لامین یامال گفت: به هیچ عنوان او را به خطر نمی‌اندازیم. تنها زمانی بازی خواهد کرد که صددرصد آماده باشد. پزشکان بارسا فوق‌العاده‌اند و باید روند بهبودی‌اش را دنبال کنیم.

فلیک همچنین به اهمیت شروع لیگ قهرمانان اشاره کرد و افزود: برای شروع این تورنمنت کاملاً آماده‌ایم. باید با تمرکز و اعتمادبه‌نفس بازی کنیم و از فضاها استفاده ببریم.

سرمربی آلمانی بارسا در مورد مارکوس رشفورد هم تمجید ویژه‌ای داشت: او فوتبالیستی خارق‌العاده با کیفیت و پتانسیل بزرگ است و خوشحالم در تیمم حضور دارد.

او درباره تاکتیک‌ها و حریف گفت: باید خودمان را با سبک نیوکاسل تطبیق دهیم. تمرین زیادی نداشتیم اما درباره مسائل تاکتیکی با بازیکنان کامل صحبت کرده‌ایم.

فلیک همچنین از اهمیت رافینیا، درس‌های بازی با والنسیا، انتخاب زوج خط دفاع و حمله، و تجربه‌های گذشته بارسا در اروپا سخن گفت و در پایان افزود: جو سنت جیمز پارک بی‌نظیر است و انتظار داریم نیوکاسل با شدت زیادی بازی کند. آن‌ها در سال‌های اخیر رشد چشمگیری داشته‌اند.

