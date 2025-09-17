فاجعه در قلب دفاع؛
استقلال گل نخوردن را فراموش کرده!
سه بازی اخیر نشان میدهد که آبیپوشان بهطور متوسط در هر نیمه اول بیش از دو گل دریافت میکنند.
به گزارش ایلنا، استقلال در سه بازی اخیر خود نیمه اولی کابوسوار را تجربه کرده است.
تیمی که با مدعیان قهرمانی روبروست، بارها در همان دقایق ابتدایی گل دریافت کرده و عملاً از همان ابتدا تحت فشار شدید قرار گرفته است.
در هفته دوم لیگ برتر مقابل ذوبآهن، استقلال ۳ گل در نیمه اول دریافت کرد و علیرغم تلاش در نیمه دوم، تنها توانست بازی را ۳-۳ مساوی کند. زوج دفاعی عارف آقاسی و آرمین سهرابیان در مرکز خط دفاع، ضعف آشکار خود را نشان دادند و اشتباهاتشان مستقیم منجر به گلهای ذوبآهن شد.
هفته گذشته در دیدار برابر استقلال خوزستان، شرایط مشابه تکرار شد؛ دروازه تیم در نیمه اول یک بار باز شد و یکی از گلها هم با دخالت VAR مردود اعلام شد. با این حال، تیم نتوانست در نیمه دوم به بازی برگردد و با نتیجه ۱-۰ شکست خورد.
آخرین نمونه کابوسآور، دیدار برابر الوصل در دوبی بود. سه گل از فابیو لیما، نیکولاس خیمنز و پدرو مالهیرو وارد دروازه استقلال شد و دو موقعیت دیگر حریف با خوششانسی دفع شد. باز هم آقاسی و سهرابیان در مرکز دفاع قرار داشتند و گلهای اول و دوم حاصل دفع ناقص آنها بود.
با توجه به این آمار، ادامه دادن با همین ترکیب دفاعی منطقی به نظر نمیرسد. اگر ساپینتو نتواند هرچه سریعتر تغییرات جدی در خط دفاع اعمال کند، رسیدن به موفقیت در لیگ قهرمانان آسیا و حتی لیگ برتر بسیار دشوار خواهد بود. استقلال در نیمه دوم امیدوار است به بازی برگردد، اما تا زمانی که ضعفهای ساختاری خط دفاع اصلاح نشود، کابوس نیمه اول ادامه خواهد داشت.