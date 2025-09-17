خبرگزاری کار ایران
لیگ قهرمانان آسیا ۲؛

شکست تلخ استقلال در نیمه اول مقابل الوصل

شکست تلخ استقلال در نیمه اول مقابل الوصل
استقلال در نیمه اول مقابل الوصل شکست خورد.

به گزارش ایلنا، نیمه اول مصاف تیم‌های الوصل و استقلال با برتری سه بر یک تیم میزبان به پایان رسید.

در دقیقه ۷  دفع ناقص توپ از سوی مدافعان استقلال، فضای شوتزنی برای لیما ایجاد کرد و این بازیکن با یک شوت از پشت محوطه جریمه گل اول را برای تیمش به ثمر رساند.

در دقیقه ۱۲ بازهم دفع ناقص توپ، فرصت شوتزنی برای الوصل ایجاد کرد و اینبار خیمنز با یک شوت از داخل محوطه جریمه، موفق شد گلزنی کند.

در دقیقه ۱۵ سحرخیزان در محوطه جریمه الوصل سرنگون شد اما داور اعتقادی به پنالتی نداشت و توپ برگشتی را آسانی تلاش کرد به گل تبدیل کند که دروازه‌بان الوصل با واکنشی به موقع توپ را دفع کرد و در نهایت به کرنر تبدیل شد.

در دقیقه ۲۷ شوت یاسر آسانی به شکل خطرناکی از بالای دروازه الوصل راهی اوت شد.

در دقیقه ۳۱ دخالت به موقع اندونگ و در ادامه واکنش عالی آدان مانع از گلزنی تیم الوصل شد.

در دقیقه ۴۱ مالهیرو در مصافی تک به تک با آدان، موفق به زدن گل سوم شد.

در دقیقه ۴۵ فشار زیاد استقلالی‌ها با شوت تمام کنند و دقیق چشمی همراه شد تا استقلال به گل اول خود برسد. یک دقیقه بعد شوت حدادی به شکلی خطرناک از کنار دروازه الوصل به اوت رفت.

