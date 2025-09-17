لیگ دسته اول؛
آریو اسلامشهر 0 - مس شهربابک 0 ؛ زور شهبا و بیاتلو به هم نرسید
دیدار آریو اسلامشهر و مس شهربابک با تساوی بدون گل به پایان رسید.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، آریو اسلامشهر در خانه میزبان مس شهر بابک بود. این مسابقه در طول ۹۰ دقیقه با وجود تلاش دو تیم گلی در بر نداشت و در نهایت با تساوی ۰-۰ به پایان رسید.
با این نتیجه، آریو اسلامشهر ۵ امتیازی شد و در سوی مقابل، مس شهر بابک نیز با کسب این یک امتیاز، جمع امتیازات خود را به ۵ رساند تا هر دو تیم همامتیاز در جدول قرار بگیرند و جایگاهشان تغییر چندانی نکند.
این نتیجه باعث شد نه آریو و نه مس شهر بابک فاصله چندانی با تیمهای بالای جدول پیدا نکنند و همچنان امید به بهبود جایگاه در هفتههای آتی داشته باشند.