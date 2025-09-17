بحران هافبک بایرلورکوزن پیش از دیدار با گلادباخ

به گزارش ایلنا، پس از پیوستن ازکیل فرناندز، قرار بود بایرلورکوزن با حضور پالاسیوس، روبرت آندریچ و آلکس گارسیا چهار گزینه بین‌المللی در خط میانی داشته باشد. با این حال، پیروزی ۳-۱ مقابل آینتراخت فرانکفورت یک بحران جدی ایجاد کرد.

پالاسیوس به دلیل مصدومیت شدید عضلانی تحت عمل جراحی قرار گرفت و تا سال ۲۰۲۶ قادر به بازی نخواهد بود. علاوه بر این، آندریچ و فرناندز به دلیل دریافت دو کارت زرد محروم شده‌اند. به این ترتیب، برای دیدار بوندسلیگا مقابل گلادباخ، مورتن هیولماند تنها می‌تواند روی آلکس گارسیا حساب کند که به تازگی از مصدومیت عضلانی برگشته است. هرچند گارسیا بازیکنی کلیدی با کیفیت فنی بالا و دید بازی است، اما استفاده از او در دو بازی پیاپی، یکشنبه در لیگ و پنجشنبه در لیگ قهرمانان مقابل کپنهاگن، ریسک بالایی دارد.

با این وضعیت، به احتمال زیاد آندریچ و فرناندز زوج اصلی هافبک در بازی لیگ قهرمانان خواهند بود تا گارسیا حفظ شود و مالیک تیلمن نقش هجومی خود را ادامه دهد. مشکل دیگر مصدومیت ناتان تلا، وینگر اثرگذار تیم، است که ضربه‌ای به زانویش دریافت کرده و دیدار دانمارک را از دست خواهد داد. هیولماند ناچار است از گزینه‌های جایگزینی مانند بازیکنان جوان بن صغیر یا اچوری در نقش هافبک هجومی استفاده کند تا خلاقیت و غیرقابل پیش‌بینی بودن تیم حفظ شود.

