به گزارش ایلنا، ژوزه مورایس، سرمربی پرتغالی باشگاه الوحده امارات، که تیمش در هفته دوم لیگ نخبگان آسیا باید به مصاف تراکتور در تبریز برود، شب گذشته در ورزشگاه حاضر شد تا دیدار نماینده ایران را از نزدیک مشاهده کند.

مورایس در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: آمده بودم بازی تراکتور را ببینم. سال‌های گذشته با این تیم رقابت کرده‌ام و شناخت خوبی از آن‌ها دارم. خوشحالم که دیدار بعدی را با این تیم خواهیم داشت.

او درباره احتمال بازگشت به ایران گفت: احساس درونی من می‌گوید روزی دوباره به ایران بازخواهم گشت، اما ترجیح می‌دهم به تیمی برگردم که هدفش تنها قهرمانی باشد.

سرمربی پرتغالی در پایان از شرایط فعلی خود در الوحده رضایت داشت و افزود: از فضای تیم خوشحالم و برد مهم مقابل الاتحاد انگیزه زیادی برای ادامه مسیر به ما داده است.

