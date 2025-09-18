خبرگزاری کار ایران
کاسانو: دی‌بروینه ستاره ناپولی و کونته جزو ۳ مربی برتر جهان هستند

کد خبر : 1687609
آنتونیو کاسانو، ستاره سابق فوتبال ایتالیا، در برنامه ویوا ال فوتبول از عملکرد کوین دی‌بروینه و تغییرات تاکتیکی آنتونیو کونته در ناپولی تمجید کرد و آن‌ها را یکی از موفق‌ترین ترکیب‌های حال حاضر فوتبال جهان دانست.

به گزارش ایلنا،  آنتونیو کاسانو، در گفت‌وگو با «ویوا ال فوتبول»، به ستایش کوین دی‌بروینه، هافبک همه‌کاره و خرید تازه ناپولی پرداخت و حضور او در فوتبال ایتالیا را نقطه قوت این تیم خواند. او گفت: تغییر سیستم از ۳-۳-۴ به ۱-۴-۱-۴ در یک ربع بازی آسان نیست. دی‌بروینه حضور فوق‌العاده‌ای دارد و عملکرد آنگیسا در سه بازی اخیر هم بی‌نظیر بوده است.

کاسانو همچنین به تحولات تاکتیکی کونته اشاره کرد و افزود: کونته همیشه مربی متدگرا بود، اما حالا تغییر کرده و ایده‌هایش را با انعطاف بیشتری اجرا می‌کند. او خواهان حمله و بازی در نیمه حریف است و همین تغییر او را به یکی از ۳ یا ۴ مربی برتر جهان تبدیل کرده است.

ستاره سابق ایتالیا در پایان تاکید کرد که کونته در کنار صراحت و رک‌گویی، توانسته همدلی و جذابیت بیشتری ایجاد کند و بازیکنان را به بهترین شکل هدایت نماید.

