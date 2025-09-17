به گزارش ایلنا، ستاره مراکشی استقلال، منیر الحدادی، امشب برای نخستین بار در ترکیب اصلی تیم مقابل الوصل به میدان می‌رود و انتظارها برای درخشش او بالا گرفته است. این بازیکن با تجربه بازی در باشگاه‌های مطرح اروپایی، حالا فرصت دارد توانایی‌هایش را در نخستین تجربه آسیایی با پیراهن استقلال نشان دهد و به یکی از مهره‌های کلیدی ساپینتو تبدیل شود.

الحدادی در بازی اخیر استقلال برابر استقلال خوزستان تنها دقایقی کوتاه به میدان آمد، اما همان زمان کوتاه کافی بود تا کیفیت بالای او به نمایش گذاشته شود؛ نخستین لمس توپش با یک شوت سنگین از پشت محوطه جریمه همراه شد که با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد. این صحنه نشان داد که هواداران می‌توانند به خلاقیت و تکنیک او امیدوار باشند.

اکنون همه نگاه‌ها به عملکرد الحدادی مقابل الوصل دوخته شده است؛ استقلال برای خلق موقعیت و افزایش خطر در حملات، به دقت پاس‌ها و خلاقیت او نیاز دارد. اگر ستاره جدید استقلال بتواند در طول ۹۰ دقیقه نمایش خوبی ارائه دهد، بی‌شک نقش کلیدی در نتیجه نهایی تیم ایفا خواهد کرد و هواداران چشم انتظار اولین گل یا پاس گل او هستند.

انتهای پیام/