خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

منیر الحدادی، سوپرایز ساپینتو برای استقلالی‌ها

منیر الحدادی، سوپرایز ساپینتو برای استقلالی‌ها
کد خبر : 1687604
لینک کوتاه کپی شد.

منیر الحدادی برای اولین بار در ترکیب ثابت استقلال مقابل الوصل به میدان می‌رود و همه نگاه‌ها به نمایش ستاره مراکشی دوخته شده است.

به گزارش ایلنا،  ستاره مراکشی استقلال، منیر الحدادی، امشب برای نخستین بار در ترکیب اصلی تیم مقابل الوصل به میدان می‌رود و انتظارها برای درخشش او بالا گرفته است. این بازیکن با تجربه بازی در باشگاه‌های مطرح اروپایی، حالا فرصت دارد توانایی‌هایش را در نخستین تجربه آسیایی با پیراهن استقلال نشان دهد و به یکی از مهره‌های کلیدی ساپینتو تبدیل شود.

الحدادی در بازی اخیر استقلال برابر استقلال خوزستان تنها دقایقی کوتاه به میدان آمد، اما همان زمان کوتاه کافی بود تا کیفیت بالای او به نمایش گذاشته شود؛ نخستین لمس توپش با یک شوت سنگین از پشت محوطه جریمه همراه شد که با بدشانسی به تیر دروازه برخورد کرد. این صحنه نشان داد که هواداران می‌توانند به خلاقیت و تکنیک او امیدوار باشند.

اکنون همه نگاه‌ها به عملکرد الحدادی مقابل الوصل دوخته شده است؛ استقلال برای خلق موقعیت و افزایش خطر در حملات، به دقت پاس‌ها و خلاقیت او نیاز دارد. اگر ستاره جدید استقلال بتواند در طول ۹۰ دقیقه نمایش خوبی ارائه دهد، بی‌شک نقش کلیدی در نتیجه نهایی تیم ایفا خواهد کرد و هواداران چشم انتظار اولین گل یا پاس گل او هستند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی