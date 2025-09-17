خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لیگ دسته اول؛

فرد البرز 2 - مس سونگون 0 ؛ شکست ورزقانی ها در کرج

فرد البرز 2 - مس سونگون 0 ؛ شکست ورزقانی ها در کرج
کد خبر : 1687601
لینک کوتاه کپی شد.

فرد البرز در خانه موفق شد مس سونگون را شکست دهد.

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال،  فرد البرز در دیداری حساس میزبان مس سونگون بود و در نهایت با نتیجه 2 بر ۰ به پیروزی رسید. این مسابقه در نیمه نخست با پنالتی دقیقه ۲۵ میثم نقی‌زاده سرنوشت‌ساز شد؛ بازیکنی که توپ را به زیبایی تبدیل به گل کرد تا تیمش را پیش بیندازد.

شاگردان فرید صفایی‌فرد پس از این گل با بازی منسجم و دفاع منظم توانستند برتری خود را تا پایان مسابقه حفظ کنند و سه امتیاز کامل را به دست آورند. با این نتیجه، فرد البرز ۷ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد تا با روحیه‌ای بالا آماده هفته‌های آینده شود.

در آن سوی میدان، مس سونگون که فصل را بسیار ضعیف آغاز کرده، چهارمین بازی بدون برد خود را تجربه کرد و با تنها یک امتیاز در قعر جدول باقی ماند. این شکست فشار زیادی روی شاگردان علی ابراهیمی ایجاد کرده و احتمال تغییرات در تیم را افزایش می‌دهد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
اسپیدکس
صادرات
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
توسعه منابع آب
رایتل
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

لاستیک درار

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

مشاوره کنکور

گلبرگ سیر

بوکینگ

لوازم خانگی