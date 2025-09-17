فرد البرز 2 - مس سونگون 0 ؛ شکست ورزقانی ها در کرج

به گزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال، فرد البرز در دیداری حساس میزبان مس سونگون بود و در نهایت با نتیجه 2 بر ۰ به پیروزی رسید. این مسابقه در نیمه نخست با پنالتی دقیقه ۲۵ میثم نقی‌زاده سرنوشت‌ساز شد؛ بازیکنی که توپ را به زیبایی تبدیل به گل کرد تا تیمش را پیش بیندازد.

شاگردان فرید صفایی‌فرد پس از این گل با بازی منسجم و دفاع منظم توانستند برتری خود را تا پایان مسابقه حفظ کنند و سه امتیاز کامل را به دست آورند. با این نتیجه، فرد البرز ۷ امتیازی شد و به رده سوم جدول صعود کرد تا با روحیه‌ای بالا آماده هفته‌های آینده شود.

در آن سوی میدان، مس سونگون که فصل را بسیار ضعیف آغاز کرده، چهارمین بازی بدون برد خود را تجربه کرد و با تنها یک امتیاز در قعر جدول باقی ماند. این شکست فشار زیادی روی شاگردان علی ابراهیمی ایجاد کرده و احتمال تغییرات در تیم را افزایش می‌دهد.

انتهای پیام/