شهرداری نوشهر 0-1 نساجی: ببرهای مازندران به صدر رسیدند

نساجی با یک گل موفق شد شهرداری نوشهر را شکست دهد.

به کزارش ایلنا، در چارچوب هفته چهارم لیگ دسته اول فوتبال کشور، تیم‌های شهرداری نوشهر و نساجی مازندران در ورزشگاه شهدای چالوس به مصاف هم رفتند. این دیدار تا دقایق پایانی با تساوی بدون گل در جریان بود اما شاگردان فراز کمالوند در لحظات حساس موفق شدند دروازه میزبان را باز کنند و با کسب سه امتیاز، جایگاه خود را در صدر جدول تثبیت کنند.

شهرداری نوشهر با این شکست ۴ امتیازی باقی ماند و حالا با دو شکست، یک پیروزی و یک تساوی در نیمه پایین جدول قرار دارد. شاگردان کیانوش رحمتی اگرچه نمایش بدی نداشتند اما در نهایت دست خالی زمین را ترک کردند.

نساجی با این برد ۸ امتیازی شد و به صدر جدول رسید تا همچنان یکی از مدعیان اصلی لیگ باقی بماند. با این حال گل نساجی در این دیدار حواشی بسیاری به همراه داشت و بازیکنان و نیمکت شهرداری اعتقاد داشتند توپ پیش از گل به دست مهاجم نساجی برخورد کرده است.

این نتیجه علاوه بر حساسیت‌های جدول، بحث‌های داوری را هم داغ کرد و احتمالاً در روزهای آینده واکنش‌های بیشتری از سوی کادرفنی شهرداری نوشهر به دنبال خواهد داشت.

