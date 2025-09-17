پیاتزا: فیلیپین با انگیزه بالا میزبان ماست و نباید حریف را دست کم بگیریم

به گزارش ایلنا، تیم ملی والیبال ایران که در دو دیدار نخست خود یک برد و یک شکست تجربه کرده، پنج‌شنبه ۲۷ شهریور از ساعت ۱۳ در سومین و آخرین دیدار مرحله مقدماتی قهرمانی مردان جهان به مصاف فیلیپین خواهد رفت.

روبرتو پیاتزا، سرمربی تیم ملی، در آستانه این مسابقه گفت: دو بازی انجام داده‌ایم اما حس می‌کنم انگار سه مسابقه متفاوت را پشت سر گذاشته‌ایم. بازی اول مقابل مصر نشان داد قهرمانی جهان تفاوت زیادی با دیگر تورنمنت‌ها از جمله قهرمانی آسیا و المپیک دارد. در بازی دوم برابر تونس، در ست اول تحت فشار بودیم و استرس اجازه نداد والیبال خودمان را بازی کنیم، اما از ست دوم به بعد کمی بهتر شدیم، هرچند هنوز به سطح واقعی تیم نرسیده‌ایم.

وی درباره تمرین امروز تیم ملی نیز توضیح داد: تمرین مفیدی داشتیم. بازیکنانی که دیروز در ترکیب اصلی بودند را جدا کردیم تا ریکاوری کنند و بقیه طبق برنامه روی کارهای توپی تمرین کردند. تمرین طولانی نبود اما موثر بود.

پیاتزا درباره حریف امروز افزود: فیلیپین تیمش را برای میزبانی مسابقات جهانی آماده کرده و پیشرفت زیادی داشته است. آن‌ها در بازی برابر مصر نخستین برد جهانی خود را کسب کردند و انرژی و انگیزه بالایی دارند. ما مقابل جمع زیادی از تماشاگران بازی می‌کنیم و جو سالن به سود میزبان است. این همان مسابقه‌ای است که باید با تمرکز کامل و احترام به حریف به میدان برویم و هیچ تیمی را دست‌کم نگیریم.

سرمربی تیم ملی ایران تأکید کرد که احترام به حریف و تمرکز حداکثری، کلید موفقیت در دیدار حساس با فیلیپین خواهد بود و شاگردانش باید با تمام توان برای پیروزی وارد زمین شوند.

انتهای پیام/