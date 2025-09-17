وینگر باتجربه فوتبال ایران به آلومینیوم اراک پیوست

به گزارش ایلنا، باشگاه آلومینیوم اراک با جذب وینگر باتجربه فوتبال ایران، سید محمدرضا حسینی، تقویت خود را در فصل جاری تکمیل کرد. این بازیکن که پیش‌تر در تیم‌های سپاهان، ذوب‌آهن، نساجی، گل‌گهر و فجر سپاسی بازی کرده، با امضای قراردادی رسمی تا پایان فصل به جمع شاگردان سید مجتبی حسینی اضافه شد.

حسینی که پیش از این نیز زیر نظر مجتبی حسینی در ذوب‌آهن کار کرده بود، اکنون دوباره فرصت همکاری با این مربی را در آلومینیوم اراک پیدا کرده و به تمرینات تیم پیوسته است. حضور او تجربه و کیفیت بالایی را به خط حمله تیم آلومینیوم اضافه خواهد کرد.

