به گزارش ایلنا، یکصد و دهمین جلسه هیئت دولت صبح چهارشنبه ۲۶ شهریور ۱۴۰۴ به ریاست دکتر مسعود پزشکیان برگزار شد.

در ابتدای جلسه، رئیس‌جمهور ضمن تبریک دوباره به اعضای تیم ملی کشتی آزاد ایران به مناسبت قهرمانی در رقابت‌های جهانی کرواسی، تأکید کرد که عملکرد این تیم نه تنها یک موفقیت ورزشی بلکه نمادی از تعهد، تلاش و افتخار ملی است.

دکتر پزشکیان با اشاره به اینکه ملی‌پوشان ایران با ادای احترام ویژه به پرچم جمهوری اسلامی ایران در یک آوردگاه جهانی، غرور و افتخاری بزرگ برای ملت ایران آفریدند، صمیمانه از این اقدام آنان قدردانی کرد و گفت: این نوع حرکات نمادین نشان‌دهنده انسجام، همبستگی و روحیه ملی در ورزشکاران کشورمان است و پیام‌آور توانایی‌های ایران در عرصه‌های بین‌المللی است.

انتهای پیام/